Insólita defensa de Luis D’Elía a Fernando Espinoza por la denuncia de abuso sexual

El caso de abuso sexual que condenó al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, tuvo una insólita defensa, la de Luis D’Elía.

El líder de movimientos sociales lo llamó «pobre tipo», justificó su accionar diciendo que fue «víctima de una cama», y contraatacó la denuncia de la víctima, Melody Jacqueline Rakauskas: «Ella abusó de él».

«El va a su casa y ella tenía preparado un dispositivo de cámaras, grabadores… y vos decís: ¿esto qué es?. Es una cama. La verdad, pobre tipo. Ahí, hubo abuso pero por parte de la mujer», consideró el referente piquetero sobre el acontecimiento que terminó en denuncia y posterior procesamiento del jefe comunal.

En una charla con el canal de streaming «Ahora Play», D’Elía dio su versión de los hechos y como había hecho con la muerte del fiscal, Alberto Nisman, atacó directamente a la víctima. «Una mujer que le da su dirección al tipo y lo espera ahí. El tipo la visita y lo filma, lo graba. Hubo algo entre ellos para que la mujer le diera la dirección de su casa. Vos no invitás a tu casa a cualquiera», lanzó.

«Hubo abuso por parte de ella. Lo estaba esperando. ¿Querés más prueba que esa? ¿La de alguien que te espera con cámaras y audios? ¡Por favor! Ella le hizo esta cama…», insistió. Y, lejos de cuestionar la actitud de Espinoza, redobló la apuesta: «Ahora quiero ver cuál es la relación de ella con los servicios de inteligencia».

Otra persona que mostró su defensa pública hacia el intendente condenado fue el gobernador provincial, Axel Kicillof. Fue el martes de la semana pasada, luego de que se conociera la condena de la Justicia hacia el mandatario de La Matanza.

Kicillof se mostró públicamente con Espinoza y la vicegobernadora y exintendenta, Verónica Magario, en la entrega de 50 patrulleros para reforzar la seguridad en el distrito. Allí, posaron juntos para una foto.

En las últimas horas fue Máximo Kirchner quien tomó la palabra al ser consultado sobre si Espinoza debe pedir licencia o renunciar a su cargo. «La versión que leí de Fernando es que la fiscalía le pidió dos veces sobreseimiento. El procesamiento no significa su condena. Tendrá que dar su respuesta a la justicia», dijo el diputado en una entrevista con el diario español El País.

Tras ello, se le preguntó si por su rol del presidente del justicialismo bonaerense podía haber alguna medida al respecto sobre Espinoza. Allí, Kirchner se desentendió y planteó: «Obviamente, pero que sea el presidente del PJ no me transforma en el emperador del PJ. Deberá reunirse el Consejo, discutir y hablar con él». Y cerró: : «Él dice que es mentira. No soy ni juez ni fiscal ni conozco la causa».

Espinoza fue procesado por abuso sexual acusado de «tocamientos impúdicos» a su secretaria privada y lo embargaron por un millón y medio de pesos. Además, fue procesado por “desobediencia” tras haber desoído «la orden de no tomar contacto ni directa ni indirecta con la víctima».

La causa de abuso

contra Espinoza

El hecho por el que se procesó a Espinoza ocurrió el 10 de mayo de 2021, cuando la mujer que en ese entonces tenía 32 años había comenzado a trabajar para el intendente dentro del municipio. Una relación laboral que estaba en «negro».

Según testificó Rakauskas, el intendente le insistía en cenar juntos y ella dijo acceder porque se sentía «presionada».

Melody Jacqueline Rakauskas contó cómo conoció al intendente de La Matanza y cómo fueron los días posteriores al ataque sexual.Además, apuntó contra el gobernador bonaerense por encabezar un acto con él: «Le dio respaldo a un abusador sexual».

Fue en una tercera ocasión en la que ella ubicó la situación de abuso sexual: declaró que Espinoza se bajó los pantalones, se fue sobre ella violentamente y la manoseó. Ella dijo que se resistió y que el intendente se fue enojado de su casa.

La víctima que fue artífice de la denuncia transitó contradicciones en sus declaraciones judiciales. Sin embargo, la jueza Fabiana Galletti falló a su favor y no le dio espacio al relato que fue parte del descargo de Espinoza. «No resulta suficiente para desligarlo de la responsabilidad», apuntó en el fallo.