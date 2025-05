Insólito pedido a la Argentina desde Annobón: «Queremos ser un Estado asociado»

Annobón es una pequeña isla que flota en el Atlántico. La separan 500 kilómetros de la costa continental de Guinea Ecuatorial, país al que pertenece el archipiélago, aunque para algunos habitantes esa distancia es insalvable.

Este miércoles, el autoproclamado primer ministro de Annobón lanzó un pedido insólito a la Argentina. «Querríamos ser parte del país, quizás como estado asociado o como provincia», dijo Orlando Cartagena Lagar, que recurre a un pasado colonial común.

El caso de Annobón es tan remoto geográfica como históricamente para la Argentina. El reclamo, aunque en principio irrisorio, trajo consigo una lección de historia y de actualidad en la misma medida. Su autoproclamado primer ministro habló con la prensa argentina la extrema situación de su población y de por qué recurre a la Argentina para encontrar una solución.

Comenzando por la actualidad, debe apuntarse que Annobón es una isla de África, cuya población impulsó en 2022 la independencia no reconocida de Guinea Ecuatorial, país al que pertenecen –según lo reconoce la comunidad internacional– y al que denuncian por discriminación estructural y, más recientemente, por genocidio.

La cuestión es que la isla, de 17 kilómetros cuadrados de extensión, 5 mil pobladores y a 500 kilómetros del territorio continental de Guinea Ecuatorial, conforma, según el derecho internacional, una provincia más del país que gobierna el dictador Teodoro Obiang Nguema desde 1979.

La historiografía africana da cuenta de los conflictos históricos entre la pequeña población de Annobón y la administración central de Guinea Ecuatorial, dominada por las etnias Fang, en el continente africano, y por los Bubi en otra isla, Bioko, donde está la capital Malabo.

El propio primer ministro de la autoproclamada República de Annobón, Orlando Cartagena Lagar, expuso esa situación en diálogo con Radio Rivadavia: «En Annobón está pasando de todo. En principio, una agresión permanente desde hace siglos, y gritamos pero nadie nos oye porque tenemos una losa encima nuestro, que se llama Guinea Ecuatorial».

«Nos impusieron esta tragedia. Somos un pueblo distinto, con identidad cultural y lengua diferente; y aunque teníamos todo para formar nuestro país, el colonialismo nos sometió a esta entidad creada en 1968 que se llama Guinea Ecuatorial, que nos está matando de hambre y de sed. No hay infraestructura mínimo para subsistir. Es un genocidio lento», continuó Cartagena Lagar, de visita en Buenos Aires.

Y precisó: «Estamos pidiéndole a Argentina apoyo internacional y colaboración para salir de esta situación. Teniendo en cuenta la historia en común, podemos hacer cosas en común, aunque ahora no es momento de ponerle nombre».

¿Cómo es que una isla en África, del otro lado del Océano Atlántico, guarda un pasado en común con Argentina? El propio premier lo explica: «Nosotros formamos parte del Virreinato del Río de la Plata, junto con Argentina, Uruguay, Paraguay, entre otros; y desde entonces hemos estado marcados por estos. Las decisiones coloniales nos arrancaron en ese concepto».

En esa sintonía remarcó: «Hoy queremos encontrarnos con nuestros hermanos de Argentina».

Annobón se llama así porque fue descubierta el 1 de enero de 1475 por navegantes portugueses, cuya corona la administró junto al archipiélago vecino de Santo Tomé y Principe hasta 1642, cuando comerciantes holandeses tomaron el control de la isla. Retomado seis años más tarde la soberanía, los portugueses negociaron Annobón con España a cambio de algunos territorios en Brasil y Uruguay (entre ellos, Colonial del Sacramento), a más de 7 mil kilómetros de distancia, al otro lado del Atlántico.

La isla albergó por siglos un mercado de esclavos considerable en la ruta atlántica que no sólo explotaban los españoles, sino también portugueses, ingleses y franceses, que aprovechaban las corrientes marítimas favorables en esa latitud hacia Sudamérica.

Por ese motivo, la Corona española incluyó los territorios que hoy conforman Guinea Ecuatorial en el Virreinato del Río de la Plata. Es decir, hasta 1816 desde el Buenos Aires colonial se decidieron asuntos relativos a Guinea Ecuatorial y de Annobón.

Luego de la disolución del Virreinato del Río de la Plata, Madrid resolvió retomar el control del territorio, el cual ejerció hasta 1968, cuando la metrópolis se retiró y Guinea Ecuatorial se independizó como la única nación africana de habla hispana.

Los problemas para Annobón continuaron cuando asumió el mando del nuevo país Francisco Macías Nguema, un sanguinario dictador que en mayo de 1972 llegó a prohibir la entrada y salida de la población de la isla por dos años. Los problemas tribales, comunes en distintos países africanos y que dificultan la cohesión de distintas naciones bajo un mismo Estado, han sido una constante en la historia conflictiva entre Annobón y el gobierno de Malabo. Nada de eso parece haber cambiado durante el gobierno de Teodoro Obiang Nguema, en el poder desde 1979, cuando derrocó a Macías Nguema.

Y aunque en Annobón se descubrieron grandes reservas petrolíferas, minerales y pesqueras, el hambre, la falta de infraestructura y una notoria contaminación ambiental, además de una discriminación estructural de su población, fueron moneda corriente. Persecución, decomiso de ayuda humanitaria o cese de las telecomunicaciones en la isla: así lo denuncia su población desde hace décadas y eso alentó a la declaración unilateral de independencia de Annobón, en mayo de 2022, que la comunidad internacional no reconoce.

«Queremos salvarnos de nuestra situación actual, y queremos el reconocimiento de nuestra independencia. El pueblo argentino nos ha entendido y tenemos confianza en ellos. Hemos hablado con legisladores y senadores, con estudiantes y con otros colectivos», precisó Cartagena Lagar este miércoles.

Y avanzó: «No pedimos ser anexados. Pedimos el apoyo político de Argentina y querríamos ser parte de ese país, pero no pensado como anexado. Puede ser un Estado asociado, puede ser un estatus de provincia. Están en estudio los proyectos que presentamos, aunque pedimos apoyo y visibilidad. Con el gobierno argentino en sí no hablamos, pero sí con sectores legislativos».

«A Javier Milei le digo que preste atención al pueblo de Annobón, que le pide ayuda porque estamos siendo esclavizados en el siglo XXI. Le pedimos que nos tienda la mano», culminó el premier annobonés.