Instalarán un reloj histórico y convertirán en peatonal la esquina de Rivadavia y 25 de Mayo

En la jornada de ayer, personal municipal realizó trabajos para la extensión del nacimiento de la Peatonal Rivadavia desde el entrecruce de las plazoletas de la Avenida 25 de Mayo en donde se instalará una réplica del histórico reloj de la ciudad, antes ubicado sobre la calle Belgrano, precisó el Director de Obras Públicas de la Municipalidad, Ing. Norberto Jofré, al Grupo de Medios TVO.

«La calle Rivadavia va a ser peatonal a partir de la esquina de la 25 de mayo. Queremos hacer todo este trabajo de adoquinado, restaurar el tramo de la peatonal que va desde la 25 de mayo a España y luego habilitar la extensión que va hasta la calle Saavedra», aseguró Jofré.

Así, la peatonal Rivadavia se extenderá unos metros más desde su nacimiento y ya no se podrá girar hacia la izquierda en su altura para retornar sobre la Avenida 25 de Mayo.

En el lugar se instalará el histórico reloj que tuvo la ciudad y que estaba ubicado a la misma altura pero sobre calle Belgrano durante la década del 60. «Con el reloj original no pudimos dar, tratamos de recuperarlo pero no pudimos. Es una réplica a base de fotos que tuvimos del mismo», detalló el funcionario.

Esta obra se inaugurará junto a la extensión de la peatonal hasta la calle Saavedra y la restauración hasta la calle Belgrano, encontrándose la primera ya en etapa final. «Están quedando detalles de pintura y la prueba de las luces. Es una obra única y queremos habilitarlo hasta la calle Saavedra», concluyó diciendo Jofré.

