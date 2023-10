Instan a cuidar la piel de la exposición del sol y consultar a especialistas ante lesiones

Un médico dermatólogo brindó una serie de recomendaciones para afrontar las altas temperaturas que está padeciendo la provincia en estos días; y advirtió que la exposición al sol sin protección puede causar lesiones en la piel e incluso cáncer.

El médico dermatólogo Hugo Recalde, esbozó una serie de consejos para cuidar la piel de la exposición del sol ante las intensas temperaturas que está afrontando la provincia durante estos días, al mismo tiempo que advirtió sobre las posibles consecuencias de no acatar estas recomendaciones.

“Es importante en el verano, más en nuestra zona, cuidarnos del sol en cualquier edad, desde los pequeños hasta la gente de la tercera edad”, sostuvo; y anticipó que hay “varios factores” que se pueden desarrollar si no hay un cuidado minucioso como, por ejemplo, el cáncer de piel.

“Generalmente en ese horario entre las 10 de la mañana y las 16 horas de la tarde, el sol está mucho más fuerte y puede provocar lesiones, agudas o crónicas, que el día de mañana es el cáncer de piel”, explicó.

Y agregó: “Un protector solar factor 50 en adelante, es lo más recomendable y también si quieren tomar sol, ir aumentando en forma paulatina, primero 15 minutos, después media hora, así; no de golpe ir y exponerse al sol en las playas o en las piletas”.

En ese sentido, el especialista aseveró que la exposición al sol “siempre es peligrosa si no nos cuidamos”; y señaló que, en todos los hospitales públicos de Formosa trabaja un grupo de dermatólogos que, durante la semana del cáncer de piel –que generalmente se desarrolla en noviembre- realizan consultas gratuitas para control de las lesiones, “entonces les invitamos a consultar espontáneamente para prevenir cualquier lesión maligna”.

Por último, Recalde se refirió a las lesiones que puede provocar esta situación y detalló que son “ásperas, secas o también lunares que cambian de color o se inflaman”; y sugirió que, ante este tipo de síntomas, “debemos consultar”.

“La zona más expuesta es la cara, el rostro o también zona del cuerpo, de los brazos”, finalizó.