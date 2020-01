Instan a la ciudadanía a tomar precauciones y protegerse del sol ante la ola de calor

Compartir

Ante las elevadas temperaturas que se registran en Formosa, con térmicas que superan los 45 grados, advierten a la ciudadanía a tomar medidas precautorias y mantenerse sobre todo hidratados para evitar sufrir golpes de calor, debido a que las temperaturas elevadas seguirán por un tiempo más.

Aquellos que tengan bebés y niños pequeños o personas de edad avanzada a cargo, deben tener mayor precaución ya que este rango de edad es el más propenso a padecer los golpes de calor.

En ese marco, se recuerda que el golpe de calor sobreviene cuando el cuerpo no puede regular su temperatura, por lo tanto ésta se eleva rápidamente, los mecanismos para eliminar el calor fallan y el cuerpo pierde la capacidad de enfriarse.

Existen grupos de riesgo más propensos a sufrir golpes de calor, entre los que se encuentran los adultos mayores, los niños y quienes trabajan o hacen ejercicios en ambientes calurosos.

Las señales varían, pero pueden incluir una temperatura corporal extremadamente elevada (superior a 39 grados); piel enrojecida, caliente y seca; pulso rápido y fuerte; dolor de cabeza palpitante; mareo; náuseas; confusión; y pérdida del conocimiento.

Asistencia

Ante la aparición de algunos de los síntomas mencionados, puede que se trate de una emergencia y por lo tanto se debe solicitar asistencia médica lo antes posible y asistir a la víctima tratando de enfriarla.

Para ello se debe llevar a la persona a un área sombreada y bajar su temperatura rápidamente utilizando cualquiera de estos métodos: sumergirla en agua fría, rociarla con agua fría, aplicarle compresas de agua fría o, si la humedad es baja, envolverla en una sábana mojada y abanicar vigorosamente.

Medidas

Para prevenir el golpe de calor es necesario ofrecer frecuentemente a los niños líquidos (agua o jugos naturales) y a los lactantes, el pecho.

Es importante no proporcionar bebidas muy azucaradas o muy frías, ni comidas calientes y pesadas, así como también incorporar mayor cantidad de sal que lo habitual, bañarlos o mojarlos con frecuencia, evitar los juegos o actividades físicas, seleccionar lugares frescos y ventilados, y vestirlos con ropa amplia, liviana, de algodón y de color claro.

También se recomienda no tomar bebidas alcohólicas, evitar esfuerzos físicos intensos, seleccionar lugares frescos para descansar y sentarse o recostarse cuando se registren mareos. En cuanto a los ancianos, deben descansar en lugares frescos y ventilados, usar prendas livianas y tomar líquidos aunque no manifiesten sed.

Es fundamental no exponerse al sol entre las 10 y las 16. Durante el resto de la jornada, utilizar cremas protectoras; gorras o pañuelos para resguardar cabeza, ojos y orejas, y vestir con ropa clara y fresca.

El uso de protectores solares debe realizarse aproximadamente 30 minutos antes de exponerse al sol; su aplicación debe renovarse para que el producto mantenga su efectividad pasadas dos horas de exposición continua al sol o después de haber realizado actividad física.

Para madres con bebé

Existe una recomendación general de sostener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y continuarla –junto a alimentación complementaria– hasta los dos años; pero en estos días de altas temperaturas, es bueno reforzar la hidratación de la mamá, como así también ofrecer al bebé la alimentación natural con mayor frecuencia.