Instan a la comunidad formoseña a no ingresar a ríos, riachos y otros espejos de agua no habilitados

La Policía de Formosa solicita la colaboración de la ciudadanía para que evite el ingreso a ríos, riachos, lagunas y cualquier otro espejo de agua no habilitado de la provincia.

En el marco de las políticas públicas de seguridad y los lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, la Policía de Formosa desempeña un rol más cercano a la comunidad, interrelación que le permite conocer la problemática del vecindario y articular con otros estamentos del Estado la búsqueda de soluciones.

A raíz de las altas temperaturas que se registran en la provincia, la fuerza provincial, a través del Cuerpo de Bomberos, hizo una serie de recomendaciones e instó a la comunidad a no ingresar a espejos de agua, ríos, riachos, lagunas, represas de agua, teniendo en cuenta que no están habilitados como balnearios, pero principalmente para resguardar la vida de las personas.

En este sentido, efectivos de diferentes dependencias policiales de capital e interior realizan recorridas en distintos sectores para evitar que las personas ingresen al espejo de agua y consecuentemente a la falta de seguridad en el sitio se ahoguen como pasó el último fin de semana.

Sin embargo, se detectaron personas bañándose en lugares no habilitados, solicitando la colaboración de la comunidad formoseña para que no tengan que lamentar hechos graves, como la pérdida de vidas humanas.

En caso de urgencias o emergencias, se deben comunicar a la línea gratuita 911 y evitar utilizar estos números si no tienen una situación real de emergencia.

Se debe recordar que alguien más puede necesitar auxilio, mientras se atienden llamadas falsas o molestias. También puede comunicarse directamente al Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia de Formosa, a la línea baja 4428-888.

