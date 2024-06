Instan a los bancos a mantener con dinero todos los cajeros automáticos durante el fin de semana

Habiéndose iniciado el pago a jubilados por parte del Estado provincial y siendo que el mismo continuará los días viernes, sábado y domingo para el personal activo, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se intimó a las entidades bancarias a mantener con dinero en efectivo todos los cajeros automáticos distribuidos en nuestro territorio.

En este sentido, las autoridades del Banco de Formosa S.A., adelantaron que se han adoptado las medidas necesarias, como así también, todo lo relacionado a las recargas, de manera tal que, a la gente no se le presente inconveniente alguno para hacerse de sus salarios. Asimismo, informaron la implementación de nuevos montos de extracción, por lo que, por día se va a poder retirar $200.000 y aquellos clientes que posean homebanking o descarguen la App de Homebanking, podrán extraer hasta $300.000 por día.

Además, al poseer determinados “Paquetes de Productos”, se amplían los límites de la siguiente manera: * Paquete Simple hasta $340.000 por día. * Paquete Plus hasta $360.000 por día. *Paquete Oro hasta $380.000 por día. * Paquete Preferencial hasta $400.000 por día, “encontrándose todos los cajeros automáticos preparados para entregar billetes de $10.000”. El defensor del pueblo de la provincia, Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó a todos los usuarios en general, prestar mucha atención a cualquier tipo de mensaje o llamada que se reciban en los celulares, “pues estos son los momentos en que los ciberdelincuentes aprovechan para vaciar las cuentas de las personas”.

El funcionario provincial añadió que, los ciberdelitos están a la orden del día, con modalidades que nos llevan a tener que estar siempre alertas y nunca proporcionar ningún dato a nadie. Los estafadores se hacen pasar por comerciantes o vendedores de diferentes entidades bancarias, “y lo que tenemos que saber es que desde los bancos no nos van a llamar a nuestros celulares y tampoco es el modo o el medio para comunicarse con los usuarios”.

Las técnicas son variadas y van desde solicitarles que descarguen una aplicación, llamada Quicksupport o TeamViewer, para asegurarse el control de los celulares y, luego, las cuentas bancarias.

En la mayoría de los casos, los ciberdelincuentes les indican a los usuarios si pueden «verificar que su compra se haya realizado» o bien «ayudarlos con el trámite bancario». Para ello, las precauciones para evitar estafas que recomendamos son las siguientes: * No responder correos electrónicos que soliciten datos personales y no clickear en el enlace compartido. * Proteger la información personal con contraseñas que sean difíciles de adivinar (alfanuméricas – letras minúsculas, mayúsculas y símbolos). * Las estafas pueden provenir de distintos medios: correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales. * Nunca un banco o un organismo público va a solicitar que cambies tus datos personales o claves por internet, a través de un enlace enviado en un correo, por redes sociales o mediante un llamado telefónico, esto es fundamental que lo internalicemos y nos quede grabado, para que no nos roben nuestro dinero.