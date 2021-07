Instan a tomar medidas de prevención para evitar incendios en zonas rurales

Compartir

Linkedin Print

Desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego, perteneciente al Ministerio de la Producción y Ambiente, instan a tomar una serie de medidas para prevenir los incendios forestales que se dan en esta época.

Con la intención de crear conciencia colectiva e individual, resaltan acciones a tener en cuenta como: no arrojar colillas de cigarrillos encendidos desde vehículos en movimiento, sea en rutas o por caminos vecinales; si no puede dejar de fumar, se debe prestar atención dónde caen las cenizas, al igual que dónde y cómo se apagan los cigarrillos. Luego hay que llevarse la colilla.

También, en el caso de acampar, se debe hacerlo en lugares autorizados, donde se podrá encender fuego; si se observa un fogón encendido abandonado, se deberá apagarlo con abundante agua y nunca dejar el fuego solo, ni por un instante. Tener siempre cerca del fogón recipientes con agua.

Asimismo, se debe atender el alrededor cuando se visitan espacios naturales: no arrojar ni dejar residuos en bosques y lugares de acampe, latas y vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios.

Nunca hay que hacer fuego debajo de árboles y la forma correcta de apagar las fogatas es con abundante agua, después hay que remover las cenizas para verificar que queden bien apagadas. También, se debe echar agua a los restos de leña o carbón y alrededor, el lugar debe quedar frío.

Desde la Desde la Dirección de Recursos Naturales y Gestión recalcaron que dichas recomendaciones son para la comunidad en general, no obstante, en particular para los productores.

“Formosa se ubica en la Llanura Chaqueña, donde en esta época del año las escasas precipitaciones de lluvias y las primeras heladas ‘queman’ sobre todo el pastizal en zonas rurales, dejando a la mismo nula o escasa de humedad”, señalaron.

Ante este panorama, “las personas, sea con o sin conocimientos del comportamiento y los efectos del fuego, aplican esta herramienta de manejo, es decir la quema de pastizal, con regularidad y uso excesivo de quemas, los que en algunos casos producen incendios incontrolables y variados tipos de daños al ambiente”, se advirtió.

Consecuencias

Los incendios rurales causan daños ambientales y generan consecuencias negativas de índole ecológicas, económicas, sociales y sanitarias.

Por nombrar algunas, el fuego genera a nivel ecológico una destrucción del hábitat de la flora y fauna, erosionan el suelo, disminuyen la biodiversidad y contamina el aire, los cursos y reservorios de agua.

Desde lo económico, generan pérdida de cosechas, pasturas y especies forestales de valor comercial. Dañan las instalaciones, tales como alambrados con sus postes y varillas, corrales, viviendas y otros.

Además, con el tiempo disminuye la producción de pasturas de calidad para el ganado, además de la belleza paisajística, las especies forestales de valor maderable y la fertilidad del suelo para cultivos, por efecto de la erosión.

En lo social, se genera un empobrecimiento gradual de la población por la disminución paulatina de la productividad en los campos y se generan más accidentes producidos en forma directa o indirecta; por ejemplo, accidentes de tránsito en rutas nacionales, provinciales o vecinales producidos por la dificultad en la visión ocasionada por el humo.

Por último, en cuanto a lo sanitario, generan afecciones respiratorias diversas ocasionadas por el humo y productos de la combustión, problemas cardiovasculares e irritaciones oculares.

Compartir

Linkedin Print