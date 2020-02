Instan a usar preservativo para prevenir enfermedades de transmisión sexual

Compartir

El Dr. Julián Bibolini, infectólogo y jefe del programa ITS/VIH hepatitis y SIDA de la provincia de Formosa hizo hincapié en el uso del preservativo, como principal medida para evitar enfermedades de transmisión sexual.

Advirtió que la transmisión del VIH, en más del 98% de los casos en Argentina, es por relaciones sexuales no protegidas, es decir sin uso de preservativo, en menor porcentaje abuso de drogas endovenosas, por compartir jeringas entre varios pacientes y también puede darse de la madre embarazada a su bebé.

«El HIV es una infección causada por un virus, que se llama virus de inmuno deficiencia adquirida, su abreviatura es VIH. Esta tiene una particularidad y es destruir las defensas del organismo», especificó.

Agregó que, con el transcurso del tiempo, incluso en años, esas defensas quedan tan bajas que no se puede defender esa persona contra los canceres u otra patología se las llama infecciones oportunistas, donde cualquier tipo de gérmenes o canceres en general que atacan a esta persona y como no tiene como defenderse puede morir por esta causa.

Es por ello que justificó la importancia de insistir a la población la toma de conciencia para el uso responsable de los preservativos, evitaría por lo tanto la transmisión, la otra es entrenar a la mujer embarazada a realizar estudios para determinar si tiene VIH y hacer un tratamiento estricto.

«El principal grupo en riesgo de contraer esta enfermedad consiste en todas aquellas personas que establezcan relaciones sexuales sin preservativo, es decir que el 100% de la población sexualmente activa puede pertenecer a este grupo, es decir está expuesta», advirtió.

Vacuna

Con respecto a la vacuna en prueba Biolini aseguró que «la Argentina pasa a formar parte del estudio general de todo el mundo de tratar de captar personas para hacer un testeo de una vacuna y ver si es efectiva o no; esto es un estudio determinado y cerrado (no cualquiera puede anotarse). Para probar esta vacuna se debe estar expuesto al virus, por lo tanto, requiere circunstancias muy determinadas y precisas para el estudio; si esto efectivamente corrobora que funciona sería un gran avance científico para en el futuro poder erradicar la enfermedad».

En primera instancia, señaló que hay que saber que tener la infección de VIH no corresponde directamente a afirmar que se tiene SIDA (la evolución de la infección), es un estadio de inmuno deficiencia que se consolida con el paso del tiempo, con el tratamiento se puede revertir ese estadio y solo queda con la infección.