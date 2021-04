Instan a usuarios formoseños a denunciar subas en tarifas de telefonía, TV por cable e internet

Compartir

Frente a los anuncios de aumentos en las tarifas de telefonía, internet y tv paga, se solicitó un firme pronunciamiento del Enacom que expresó a los usuarios no pagar las subas, teniendo en cuenta que no están autorizadas por el organismo.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca expresó que “los usuarios ya están recibiendo vía mensaje de texto o a través de otros medios los avisos de aumentos en estos servicios y el Enacom, tan solo ha dicho que “no rige hasta hoy” ninguna autorización de incrementos, lo que no es suficiente para impedir que las empresas apliquen nuevas tarifas a partir de mayo”.

Cabe recordar que el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, afirmó que, “hasta el momento, no hay ningún aumento autorizado para ninguno de los servicios de telefonía, internet y tv paga”, confrontándose esta afirmación, con lo que en la práctica vienen realizando las diferentes empresas.

Gialluca, señaló que “son numerosos los usuarios que han recibido ya mensaje de texto y es de público conocimiento que algunas empresas avisaron que sus aumentos serán del 8% a partir de mayo y otro 7% en junio, esto es un 15% acumulado en 2 meses, algunas aumentarán sus productos un 10%”.

Las empresas de telecomunicaciones argumentan que hasta ahora solamente les permitieron realizar ajustes muy por debajo del 36,1% de inflación acumulada en el 2020 y por ello es necesario adecuar los valores de sus servicios.

Además, se fijó que quien no respete los aumentos autorizados, como la PBU (Prestación Básica Universal), tampoco puede aumentar en el futuro. “Las empresas unilateralmente anunciaron un aumento no autorizado y la gente no lo tiene que pagar hasta tanto el Enacom diga que se autoriza un aumento, cuánto se autoriza y para cuándo se autoriza”, expresaron.

Desde el organismo de la Constitución, se sugirió a los usuarios a no pagar cualquier monto, toda vez que, desde la pandemia los servicios de comunicaciones no pueden aumentar sus tarifas sin la intervención del Enacom.

Se recordó que está vigente una Ley de Teletrabajo, por la cual, se pide a la gente trabajar desde sus casas, los estudiantes de todos los niveles desarrollan sus tareas desde el hogar, pedir un turno para una atención médica u obra social se hace también desde la casa; “y la contracara de toda esta realidad es que las empresas no quieren entender que las telecomunicaciones son hoy un servicio público básico”.

Para finalizar, desde la Defensoría pidieron a los vecinos que envíen fotografías de sus facturas a los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar y a los teléfonos celulares 370 425 9358 / 370 436 5924 / 370 478 8343 / 370 501 5744 / 370 407 3359, para de esta manera iniciar las actuaciones correspondientes e impedir que les corten los servicios o abusen con llamados intimidatorios desde las empresas hacia los números que posee cada uno de los usuarios.

