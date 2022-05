Instituto se metió en la Final con Quimsa

Compartir

Victoria por 75-61 para la Gloria, que se impuso en el quinto punto de las semifinales y ahora irá por el título ante Quimsa. Cuello fue el máximo anotador de la noche con 19 unidades.

Instituto a las Finales. La Gloria se llevó el apasionante Juego 5 de la semifinal ante San Martín después de imponerse de local en el Sandrín por un sólido 75-61. Con esto, el equipo dirigido por Lucas Victoriano cerró la serie 3 a 2, accediendo a la definición por el título donde ya esperaba Quimsa. Electrizante último partido para una semi que no dio respiro.

Los cordobeses respaldaron su gran triunfo en varios exponentes, con Martín Cuello de goleador (19 puntos), el gran trabajo debajo de los aros tanto de Nicolás Romano (8 tantos más 15 rebotes) como de Tayavek Gallizzi (13 unidades y 8 tableros). Luciano González (13 puntos con 3/5 en triples) y Mateo Chiarini (9 tantos y 5 rebotes) acompañaron con claros aportes.

El camino a la final de La Liga comenzó con un doble de Gallizzi. La intensidad de los equipos en defensa fue elevada, más aún la del albirrojo la cual forzó a que los correntinos perdieran varias pelotas. En tanto en ataque el local fue más efectivo que su rival. San Martín pudo achicar las distancias en el resultado promediando el cuarto. Con una rafaga de triples, los de Alta Córdoba, recuperaron la ventaja. Al primer segmento se lo llevó Instituto 22 a 17.

El nivel de ataque intenso de los de Victoriano continuó durante los primeros minutos del segundo capítulo.

Los rojinegros no pudieron detener el asedio de la Gloria, que se alejó cada vez más en el resultado. El porcentaje de efectividad de tiros del dueño de casa fue superior al 50% durante el primer tiempo. En tanto la máxima que sacó Instituto en los primeros veinte minutos fue de 15 puntos. El conjunto visitante no pudo reaccionar ante el nivel de su contrincante. La segunda etapa finalizó 46 a 36 en favor del equipo local.

La gran ofensiva de la Gloria nunca bajó de grado, en cada inicio de cuarto el local golpeó primero e impusó sus condiciones. San Martín recién promediando el capítulo pudo superar la barrera de los 40 puntos. En tanto el local impuso el poderío y estiró la máxima de puntos de diferencia a 18. La defensa de Instituto fue muy importante para que SanMa no achique diferencia. La hinchada cordobesa tuvo un papal importante para que sus jugadores respondan de la mejor manera. El albirrojo se llevó el tercer cuarto por 64 a 50.

Victoriano fue inteligente y puso lo mejor en cancha para no regalar ninguna ventaja. Los correntinos salieron a jugarse la vida y lograron achicar la brecha de puntos de diferencia. Luego de varios minutos intrascendentes, en los últimos cinco, Instituto recuperó el nivel ofensivo y defensivo lo que hizo que jugara de manera más cómoda. La Gloria ganó el quinto partido de la serie de semifinales 75 a 61 y se clasificó a la final de La Liga.

