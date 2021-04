Instituto se metió entre los ocho mejores de la Liga Nacional de Básquet

Compartir

Quizá fue con esa versión que todavía sabe que no es la definitiva, porque tiene algunas desatenciones defensivas y porque sabe que, de mejorar eso, su básquet no tiene techo. Pero ganó, liquidó la serie, demostró una vez más que está vivo en estos playoffs y empieza a salir de esos nubarrones que tuvo en muchos partidos de la temporada. Instituto le ganó 91-87 a Olímpico y se metió en los cuartos de final de la Liga Nacional, en un partido donde las ofensivas fueron las que inclinaron la balanza y dentro de un apartado donde la Gloria tiene argumentos múltiples y garantidos para poder imponerse ante cualquiera. Serie 2 a 1 y a pensar en lo que viene.

Porque más allá de no estar muy sólido en defensa, y de lo difícil que le fue frenar al tándem Flor-Whelan, el factor determinante estuvo en las manos de la media cancha y la inclinación ofensiva de ese 1-2 letal que tiene el equipo cordobés. El gran protagonista, el que tanto necesitaba el equipo en este tipo de situación, fue Brussino, la figura del partido. 25 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias para el escolta (32 de valoración), que brilló en todo el juego anotando inclusive el triple clave que quebró el encuentro a falta de 2 minutos. Esta versión del cañadense es clave, quizá no por su arsenal goleador pero sí por su capacidad mental para resolver en este tipo de instancias. Y a él se sumó Scala, manteniendo la vara alta como debía ser en un juego decisivo, con el carácter para liderar. Terminó con 24 puntos (6/10 en triples).

En el corazón de Instituto también hay que destacar a Pablo Espinoza, ese obrero que siempre está en lo tangible y lo intangible. Doble doble de 14 puntos y 10 rebotes para el chaqueño, y otra vez ese pilar defensivo que, en un partido de detalles como el de hoy, adquiere un plus. Alessio y Cuello acompañaron, en un equipo con una rotación más corta (solo Chiarini sumó casi 16 minutos, por lo que Peirone utilizó prácticamente 6 jugadores en todo el partido) pero que logró su objetivo. Dio ese paso que buscaba, es el primero en cerrar su serie de Reclasificación (mañana se define San Martín-Platense) y ahora espera por su rival en la próxima instancia.

Olímpico la peleó y puso en aprietos siempre, no solo a Instituto sino que además hay que marcar que tuvo una temporada muy interesante, sólida más allá de esta despedida temprana en playoffs. Le faltó ese toque final, pero el saldo es más que favorable y hoy con Whelan y Flor anotando 50 de los 87 puntos del equipo (20 del base y 30 del escolta). De lo mejor de los bandeños, que tuvieron también al siempre presente Rasio (14) y una variante fuerte desde la banca como Arese (12).

Los triples aparecieron temprano en el Templo del Rock de la mano de Santiago Scala y la Gloria en los primeros diez minutos convirtió 4 de 7 intentos. Tres anotó Scala y otro Cuello. Olímpico tuvo un porcentaje menor (3/10) y por algunas desconcentraciones del conjunto de Gutierrez, el albirrojo aprovechó y sacó la máxima de cinco. Sobre los minutos finales, los cordobeses tomaron el mando: 24 a 19. En el segundo, Juan Brussino dañó al elenco de santiagueño y se destacó sumando 14 puntos. El rival con una buena actuación de Flor y apoyándose en sus triple batalló la diferencia; pero Instituto supo controlarlo y se fue al descanso ganando por la mínima, 48 a 47.

Los cordobeses salieron por todo en el cuarto decisivo recuperando las energías. Mantuvo la firmeza en su defesa y con los lanzamientos de a tres estiró la diferencia a siete. Se le vino Olímpico y lo empató pero tuvo reacción Instituto y volvió a tomar el mando. En un final electrizante y con un buen nivel por parte de todos los jugadores la Gloria pasó a cuartos de final tras vencer a Olímpico por 91 a 87.

