Institutos del Nivel Superior de toda la provincia volverán a clases semipresenciales

Néstor Rigonatto, director de Educación Superior de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO explicó que estudiantes de las carreras de formación docente y técnica volverán a las clases semipresenciales en toda la provincia, las cuales serán de manera gradual, escalonada y con distribución de grupos.

“En el momento en que algunos niveles comenzaron a regresar a las aulas de manera semipresencial, el Ministerio de Cultura y Educación ha presentado un proyecto al Consejo de Atención a la Emergencia Covid-19 para que nos autoricen la semipresencialidad en estos institutos y gracias a Dios este proyecto fue aprobado”, dijo.

Asimismo explicó en qué consiste el proyecto. “Hay una primera etapa, estamos en fecha de cierre del cuatrimestre en el caso de la cuatrimestral y el cierre anual de las materias anuales, tenemos una tutoría focalizada porque está orientada a aquellos alumnos que a lo mejor transitaron con algún grado de dificultad durante este tiempo su trayectoria formativa, esta atención es para ellos, el área de virtualidad continúa, sigue estando presente, la tutoría focalizada tiene este carácter, están regidas por un protocolo que se tiene que aplicar tanto en la institución educativa, los docentes y los alumnos”.

Aclaró además que “esta posibilidad es para todos los institutos de la provincia, estas tutorías son para acompañar esta etapa final del ciclo lectivo que se va a desarrollar en aquellos espacios curriculares que los docentes creen convenientes que necesitan un encuentro presencial con los alumnos, cada docente, cada espacio curricular ha hecho un análisis del colectivo de alumnos con el cual está trabajando y en base a eso se toman las decisiones, no es para todos sino que para aquellos alumnos que han encontrado algún tipo de inconveniente, eso es lo que en este momento se está desarrollando”.

“El docente conoce cuáles son los alumnos que tienen inconvenientes, generamos este encuentro en la presencialidad para tratar de acompañar a esos alumnos, esta es la idea más importante”, destacó.

De la misma forma Rigonatto aseguró que “cada espacio curricular, cada docente va a establecer los límites, a lo mejor habrá alumnos que necesiten una contención mayor y otros no, cada docente conoce la trayectoria académica de cada uno de sus alumnos, en función a esa situación cada docente va a tomar esa determinación de hasta cuándo va a acompañar al alumno en esta tutoría focalizada”.

“Las mesas de exámenes van a tener la misma modalidad, van a continuar las mesas de exámenes en entornos virtuales pero también en algunos espacios curriculares muy puntuales también serán focalizados, las llamamos mesas de exámenes focalizadas, algunos espacios curriculares van a estar establecidos en la presencialidad, sobre todo aquellos espacios que necesitan de demostraciones corporales, por ejemplo el Profesorado de Educación Física, son situaciones en la cual se van a presentar mesas de exámenes individuales, no colectivas, eso debe quedar bien establecido, en la propuesta que presentamos al Consejo también iba un protocolo adosado a esa propuesta el cual lo tienen todos los institutos, todos los docentes, son los protocolos que tenemos que seguir, todavía la condición epidemiológica es complicada, tenemos que cuidarnos, cuidar al otro, en ese sentido hay que tener distanciamiento social, usar barbijo, realizar la limpieza de instalaciones, aplicar las condiciones para estas tutorías y también las mesas de exámenes focalizadas”.

Para finalizar se refirió a la posibilidad de que algunos institutos sean utilizados para que los formoseños que van ingresando realicen la cuarentena y explicó que “en el caso de que tengan afectado su edificio, hay un plan B, se han buscado otras instalaciones para que esta iniciativa no se derrumbe, los institutos estaban evaluando en el caso de que sus edificios sean centro de aislamiento provisorio y vean la posibilidad de que continúen en otros espacios, se están desarrollando estas tutorías”.

