Intendente de Belgrano: “Todo el pueblo recibió muy bien la noticia del desbloqueo sanitario”

La noticia fue bien recibida en todo el pueblo, aseguró su intendente Aldo Minetti, y agradeció a toda la comunidad que colaboró acatando las medidas dispuestas por las autoridades.

El funcionario lamentó el fallecimiento de Raúl, la primera víctima por Coronavirus que registró la provincia de Formosa, a quien recordó como un “hombre de bien” de la comunidad de General Belgrano.

Consideró que su muerte debería ser tenida en cuenta por aquellas personas que a ocho meses de declarada esta pandemia, continúan descreyendo de la peligrosidad de este virus, que aún la ciencia médica no logra combatir.

“Raúl estaba casado con la hija de una familia de acá, mucha gente lamentamos porque era un hombre de bien, de nuestra comunidad. Esto nos servirá para que gente que no cree que esto puede pasar, lo crea. Es una mala experiencia para que la gente tenga en cuenta lo que significa este virus, por más que el esfuerzo que se haga, la medicina y todo, no se puede solucionar”, señaló.

Prueba superada

La situación epidemiológica actual de General Belgrano permitió a las autoridades provinciales anunciar el levantamiento del bloqueo sanitario preventivo de la localidad.

Al respecto, Minetti elogió a los belgranenses al señalar que “en todo momento acompañaron las medidas que se fueron tomando. No hemos dejado de trabajar, sin descanso, sin horario, para minimizar el impacto que acarreaba esta situación, tan difícil para todos”.

“La gente entendió las indicaciones, esto hace que tengamos este premio de salir de esta situación, a pesar de que tengamos que lamentar una víctima de este virus, de nuestra comunidad”, enfatizó.

El jefe comunal agradeció especialmente a la policía, agentes sanitarios del Hospital, pero también a todos los que viajaron desde Formosa para trabajar en Belgrano y que colaboraron para que la localidad pueda salir adelante.

