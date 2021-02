Intendente de San Martín Dos: “Llovió 320 mm, nos sorprendió, fue mucha agua en poco tiempo”

Compartir

Durante la jornada del miércoles en pocas horas cayeron 320 mm en la localidad de San Martín Dos lo cual ocasionó anegamientos e inundaciones de viviendas de decenas de pobladores.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Luis Rivero -intendente de la localidad- evaluó lo ocurrido y contó cómo fue la respuesta del Municipio. “La verdad es que nos sorprendió la lluvia, se dio en un tiempo muy corto. En menos de una semana ya tuvimos varias precipitaciones, pero no como la del miércoles”, comenzó.

Agregó que “hicimos un relevamiento junto a la Policía de Formosa, tuvimos 130 familias afectadas con agua adentro de sus domicilios, y 11 a las que tuvimos que evacuar de manera temporal”.

“Estuvimos trabajando durante todo el día, primero con nuestros equipos, luego se sumaron desde Vialidad Provincial y comunas aledañas, se hizo hincapié en los desagües para que escurra rápidamente el agua”, confió.

“Se evacuó a la gente y se asistió a las familias que tenían que levantar los muebles, estuvimos trabajando todo el día”, dijo y añadió que “podría haber afectado mucho más pero tenemos varios desagües para que pueda correr el agua”.

Además indicó que “a las 3 de la mañana tuvimos que cortar al energía porque había muchas casas que estaban bajo agua y era un peligro. Después fuimos conectando de manera paulatina”.

A su vez dijo que “por suerte no cayó granizos ni tampoco hubo fuertes vientos, porque o sino iba a ser una catástrofe”.

Sin embargo, Rivero lamentó porque hubo muchas familias que perdieron todo por la inundación, “en algunos domicilios se fundieron los muebles, porque hubo casas donde no llegamos para levantar las cosas, se les mojo la cama, los colchones”.

