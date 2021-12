Intendentes del interior provincial destacaron el anuncio de Insfrán

Compartir

Linkedin Print

Jefes comunales del interior provincial resaltaron el anuncio del gobernador Gildo Insfrán, quien dispuso otorgar un bono de $20 mil para agentes provinciales, municipales y empleados de Concejos Deliberantes y, además, el pago en simultáneo de los haberes de diciembre y la segunda cuota del aguinaldo.

En ese sentido, el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, afirmó: “Más allá del beneficio a cada empleado público en particular, es muy importante la inyección al mercado de esta gran cantidad de dinero, $8500 millones, para generar oportunidades a los comerciantes que vienen muy golpeados por la pandemia. Es un anuncio que nos alegra a todos”.

Aseveró que “si bien cada Municipio es autónomo y manejamos nuestros propios recursos, que nos ayude el Gobernador para hacer frente a este bono es muy valioso porque, hablo por el Municipio de Las Lomitas, no estamos en condiciones de afrontar el pago del mismo”.

De manera que “agradecemos infinitamente” al doctor Insfrán porque “el personal municipal y del Concejo Deliberante, unas 350 personas, también serán beneficiados”.

Y sumó que “para nuestra economía local será importantísima la inyección y generará oportunidades para todos los sectores”.

“Estamos saliendo de una pandemia donde hemos sido muy castigados como pueblo, no sólo nuestra localidad, sino toda la provincia, la Argentina y el mundo entero. Es momento de volver a viejas costumbres, sobre todo en esta época de fin de año, compartiendo una mesa familiar, por lo que valoramos este anuncio del señor Gobernador”, subrayó.

Pensando en el pueblo

Por su parte, el intendente de Pirané, Mario Diakovsky, resaltó: “El gobernador Insfrán siempre nos sorprende con estas cosas que no hacen más que mostrar que él siempre está pensando en el pueblo formoseño”.

“Este anuncio no sólo es importante para el empleado municipal y provincial, porque esto se va a trasladar al comercio, generando un movimiento que necesita el pueblo en cuanto a las finanzas”, acentuó.

Y realzó que “nuestro Gobernador no sólo nos tiene acostumbrados a estas cosas, porque siempre paga en tiempo y forma los sueldos, incluso en todos estos años ha pagado antes de fin de mes. Esto es digno de destacar”.

En coincidencia con su par lomitense, dijo que “nosotros dependemos totalmente de la coparticipación del Gobierno provincial, es así que vamos a poder pagar el sueldo y el aguinaldo como lo hemos hecho desde el primer día que asumimos. Y los primeros días de enero, el bono”.

Todo ello dinamizará el sector comercial de la localidad, resaltó el jefe comunal piranense, mencionando a los comercios, corralones, locales gastronómicos, hoteles, etcétera.

“Estamos contentos porque a pesar de que pasamos momentos difíciles como sequías y la pandemia misma, el Gobierno provincial nos ha cuidado a todos y nos ha dado obras, lo cual es muy importante para los intendentes, porque generan empleo que es lo que la gente necesita”, cerró contundente.

Grata sorpresa

A su turno, el intendente de Herradura, Ernesto Heizenreder, elogió al gobernador Insfrán por el anuncio, ponderando que “tomó una decisión en momentos difíciles”, destacando que “viene muy bien y nos gratifica por los empleados y lo que significa para la economía de nuestro pueblo”.

“El Gobernador nos tiene acostumbrados a estas cosas, estas gratas sorpresas, medidas características de él”, enfatizó.

Para concluir, hizo notar que se trata de “una muestra más de la justicia social que pregona el primer mandatario”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print