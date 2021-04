INTENDENTES DEL OESTE PIDEN REFORZAR EL COMPROMISO INDIVIDUAL Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Compartir

Los intendented Rafael Nacif Nacif, de Ingeniero Juarez, y Adolfo Perez de Pozo de Maza, indicaron que “en los últimos dias, ingresamos a una segunda ola de contagios de coronavirus en todo el país. La evolución de la pandemia nos demostró que acumulamos cada vez más casos, en todo el territorio nacional y en el mundo. En ese contexto, fue que el Gobierno de la Provincia, bajo la conducción del Dr Gildo Insfran, decidió adherirse al Decreto de Necesidad y Urgencia que desde Presidencia de la Nación dictó nuestro Presidente Alberto Fernández. En este decreto se dieron una serie de medidas que hasta el treinta de este mes tienen como único objetivo el de reducir la circulación, y con ello reducir los contagios de COVID 19, que recordemos crecen día a dia con un ritmo muy acelerado”.

Igualmente dijeron que “desde nuestros Municipios, entendemos y sostenemos que es necesario e imprescindible el acatamiento total de estas medidas, que nos ayudaran a entre todos, poder seguir colaborando para disminuir el crecimiento de esta problemática, que ya demostró su letalidad quedándose con la vida de varios formoseños”.

“Asimismo, le pedimos a la clase política partidaria, a los diferentes sectores sociales, a las organizaciones intermedias a todos nuestros compueblanos, que nos acompañen en este desafío y les solicitamos que dejen de lado cualquier tipo de intereses que puedan atentar contra la vida de todos los formoseños, porque el no respeto de estas disposiciones en este contexto de pandemia traería consecuencias desalentadoras, innecesarias y contraproducentes al mantenimiento y mejora de nuestro actual sistema sanitario”, expresaron.

“Sabemos tambien, del esfuerzo permanente del Gobierno de la Provincia, que ha ejecutado campañas de prevención, de atención, de contención, y de vacunación, trabajando en todo este año que ya paso y hasta la fecha, coordinando permanentemente con los gobiernos locales para se accione en equipo, en contra de este enemigo voraz e invisible”, determinaron.

“El peor enemigo en esta realidad que nos toca afrontar es el descuido individual, la indiferencia social y la mezquindad política, porque a todos y cada uno, nos toca defender la vida”, dijeron.

“Igualmente nos queda fiscalizar las decisiones tomadas con una actitud comprometida, no solo para que no nos contagiemos nosotros sino también para no contagiar a los otros. Evitemos el encuentro social, recuperemos el distanciamiento y bajemos la circulación para poder afrontar los tiempos que se avecinan”, enumeraron.

“La única salida es en el conjunto, porque nadie en este escenario se salva solo. Lo único que importa es preservar la salud. La precaución permanente y el ser estrictos y cuidadosos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. De nosotros depende”, finalizaron.

