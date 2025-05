Intendentes del PRO no van a consultar a Macri y ya se preparan para competir con el sello de LLA

“La boleta va a ser La Libertad Avanza”, es el comentario que sueltan desde una intendencia del conurbano vinculada históricamente al PRO cuando se consulta por las chances de cerrar un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Así de definitiva es la frase, como la decisión de la mayoría de los jefes comunales que fueron electos bajo el sello de Juntos por el Cambio en 2023 y que por estas horas preparan el salto a las filas libertarias.

Incluso sin necesidad de hacerlo de manera explícita, después del cimbronazo que significó el tercer puesto del macrismo en las elecciones del último domingo en la ciudad de Buenos Aires.

“Ya no hace falta consultar a Mauricio, ni tampoco es necesario salir corriendo a afiliarse a La Libertad Avanza”, resumen aquellos promotores de la negociación uno por uno en los términos que planteó Javier Milei durante una entrevista televisiva.

Otro que coincide en el análisis sostiene que «lo que pasó en la Ciudad es una reconfirmación de lo que vienen diciendo muchos intendentes hace un año y medio, que es que para ganarle al kirchnerismo en Provincia no hay otra alternativa que ir todos juntos». Una voz escuchada dentro de otra intendencia pone un reparo en un punto. «Esto demuestra que la escudería violeta funciona, camina, pero también necesita pilotos que conduzcan», explica.

Y en relación al armado en Provincia, habla de la necesidad de buscar «ocho o nueve pilotos de peso» para no repetir lo sucedido en otras provincias, como Santa Fe, Jujuy y Salta, donde La Libertad Avanza no ganó el comicio por no tener referentes conocidos.

«Va a mandar La Libertad Avanza, pero van a ser claves esos pilotos en Provincia, porque te aportan territorio y volumen político», agrega.

Quienes vienen preparando la salida desde hace tiempo son los intendentes que son afines a Diego Santilli y Cristian Ritondo, los dos diputados nacionales a los que Milei convocó a acordar. Entre ellos se anotan Guillermo Montenegro (General Pueyrredón y parte de la foto con Karina Milei en el Congreso), Sebastián Abella (Campana), Lisandro Matzkin (Coronel Pringles), Marcelo Matzkin (Zárate), Diego Reyes (Puán), Juan Ibarguren (Pinamar), Jorge Etcheverry (Lobos) y Fernando Bouvier (Arrecifes).

A ese grupo se le debe sumar Ramón Lanús (San Isidro), de gran relación con Patricia Bullrich, que consultado por Clarín sentencia que la elección del domingo en la Ciudad «confirma que el kirchnerismo está en su etapa final».

Además, en ese listado aparecen otros denominados “aliados” como Francisco Ratto (San Antonio de Areco) y Santiago Passaglia (San Nicolás). Todos ellos, en general, militan casi religiosamente un acuerdo con el Gobierno a nivel provincial.

Los que siguen reportando a los Macri, hasta ahora, son Pablo Petrecca (Junín) y María José Gentile (Nueve de Julio), después de las salidas hacia las fuerzas libertarias de Diego Valenzuela (Tres de Febrero) Fernanda Astorino (Capitán Sarmiento) y Ramiro Egüen (25 de Mayo). Más, naturalmente, Soledad Martínez, de Vicente López, pese a que su peso como parte de la mesa ejecutiva del PRO nacional le da entidad propia y otra voz al marcar posiciones.

Hay un caso especial entre los intendentes, de uno que fue electo por Juntos por el Cambio, que apoya un acuerdo con el mileísmo y del que se habla desde hace tiempo de su posible pase a La Libertad Avanza: es el de Jaime Méndez, de San Miguel. Si bien mantiene esa postura, alineado al ex jefe comunal Joaquín de la Torre, no está vinculado al ritondismo; más por el contrario, tiene diferencias importantes.