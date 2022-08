Intendentes formoseños demostraron su apoyo a Cristina Fernández por la causa Vialidad

Compartir

Linkedin Print

Junto con otros 500 intendentes de todo el país, los jefes comunales alineados al peronismo consideran que se trata de una «persecución política» el juicio que tiene a la Vicepresidente y a otros 12 imputados como miembros de una asociación ilícita vinculada a hechos de corrupción contra el Estado. «Hay amistad entre el poder judicial y el político que representa Mauricio Macri», afirmó Lorenzo Schmidt, intendente de Villa 213, al Grupo de Medios TVO.

El apoyo de los intendentes peronistas se conoció durante el fin de semana en la previa de la última jornada de alegatos en el juicio de la causa conocida como Vialidad. En este sentido, Schmidt, Vicepresidente de la Federación Argentina de Municipios consideró que «es lo menos que podríamos haber hecho».

«Los argumentos y todo lo que presenta la justicia no tiene valedero jurídico ya que no corresponde en la parte netamente judicial. No es lo mío pero vemos como los defensores de la Vicepresidenta argumentan y dicen, haciendo conocer, que no hay nada detrás de esto sino solamente es querer llevar adelante una idea de prescripción hacia la persona de Cristina», agregó.

Por ello la Federación de Municipios emitió su apoyo con la firma de al menos 500 intendentes de todo el país. Se sumaron de esta forma a las expresiones de dirigentes, funcionarios y militantes kirchneristas.

Entre los fundamentos, Schmidt explicó que lo hicieron para «apoyar a una mujer y compañera que fue Presidenta, ahora es Vicepresidenta y está sufriendo hace mucho tiempo ya. Decidimos todos los intendentes que estamos de acuerdo, en el mismo sentido, de hacer este apoyo contundente en favor de ella que está sufriendo este embate judicial, no sólo ahora sino desde hace seis años. Nuestro mismo Gobernador sufrió ese embate y pudo demostrar que no tuvo nada que ver con lo que se le acusaba».

El juicio del cual se espera veredicto antes de fin de año, suma la defensa de Cristina Fernández en la jornada de hoy, luego de que los fiscales solicitarán 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

«Estamos de acuerdo con que se investigue, si hay causas y se demuestra que así es está bien; cuando buscaban ese dinero en el sur con todo el operativo que se montó, no se encontró nada, ésto es lo mismo. Los abogados demuestran que no hay nada y se empecinan en decir que si, es una persecución política. Hay amistad entre el poder judicial y el político que representa Mauricio Macri», manifestó Schmidt.

En este sentido, el intendente de Villa 213 utilizó como ejemplo las obras provinciales financiadas por Nación. «La ejecución y las licitaciones lo hace el Gobernador como corresponde, no hay una vinculación de provincia y Nación, solamente en la gestión que hace cada Gobernador. No sé por qué se le quiere pegar a una Presidenta con obras que la provincia ejecutó», finalizó.

Compartir

Linkedin Print