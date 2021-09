Intendentes formoseños destacaron que ayer se vivió una “fiesta de la democracia”

Compartir

Los jefes comunales de la provincia destacaron que las elecciones PASO 2021 se desarrollaron con total normalidad en sus localidades, poniendo de resalto el alto cumplimiento de los protocolos sanitarios ante el COVID-19.

El intendente de Formosa Capital, Jorge Jofré, hizo notar que “la democracia que ha madurado”, marcando la importancia de que “los jóvenes ejerzan su derecho para que otros no decidan por uno. Hay que expresarse en las urnas porque después, terminadas las elecciones, lo único que quedan son quejas si es que no se está de acuerdo”.

“Hay que votar con conciencia, de acuerdo a lo que es mejor para todos y a lo que se ha vivido en estos años. Creo que la ciudadanía sabrá valorar las cosas buenas, por lo que estamos confiados en que vamos a tener un buen resultado”, acentuó el jefe comunal capitalino.

Por su parte, Rafael Nacif, intendente de Ingeniero Juárez, indicó que “nos ha tocado fiscalizar todo el Departamento Matacos, es decir, las siete escuelas de Ingeniero Juárez y la Escuela N° 420 de Misión Pozo Yacaré. Todas se abrieron en tiempo y forma, con total normalidad y con buena concurrencia de votantes, especialmente de personas mayores”.

“Hemos trabajado todo este tiempo y este domingo se ha visto reflejado el fruto de ese trabajo”, subrayó.

En ese sentido, el jefe comunal de Laguna Blanca, Ricardo Lemos, remarcó que los comicios “iniciaron normalmente como en toda ocasión. En esta oportunidad, se agregó una escuela más, tuvimos 24 mesas en la comunidad de Laguna Blanca y la gente concurrió masivamente”.

Puso de relieve que “se tuvieron en cuenta los protocolos en el ingreso a los lugares de votación, se tomó la temperatura, se puso alcohol en gel y se controló el distanciamiento”.

A su vez, enfatizó que “más del 90% de la comunidad ya cuenta con la primera dosis de la vacuna y el 50% con la segunda dosis. Estamos muy contentos con la campaña de vacunación que se desarrolló en nuestra comunidad y en toda la provincia”.

Jornada histórica

Tras emitir su voto, el intendente de Clorinda, Manuel Celauro, ponderó el hecho de “cumplir con el deber cívico en una jornada histórica, por cuanto todavía no podemos salir definitivamente de esta pandemia”.

“Fue una experiencia nueva, pero con la alegría de saber que a la mañana del domingo, el porcentaje (que acudió a sufragar) fue muy interesante, casi más del 40% de los votantes, lo que genera mucha expectativa, ya que denota que la gente estuvo decidida a participar de la jornada cívica”, acentuó.

En tanto, el jefe comunal de Riacho He Hé, Rubén Solalinde, expresó que “este día histórico para la democracia se desarrolló con mucha normalidad y una afluencia importante de gente que desde tempranas horas se acercó a los lugares de votación”.

“En la mayoría de los lugares la actividad comenzó en el horario establecido, por ahí hubo retrasos en algunas escuelas porque los presidentes de mesa no se presentaron, pero rápidamente se subsanaron esos inconvenientes”, comentó, remarcando que antes del mediodía ya había votado más del 40% del padrón de dicha localidad. “Eso muestra la actitud cívica y democrática del pueblo”, significó.

A su turno, Julio Murdoch, intendente de Laguna Naineck, valoró ante esta Agencia “el efecto positivo de la inmunización masiva contra el COVID-19 y las políticas sanitarias del Gobierno provincial y Nacional, que hicieron que podamos concurrir a esta verdadera fiesta de la democracia, cumpliendo con todos los protocolos”.

“Desde tempranas horas observamos que la gente se acercó a sufragar, sobre todo los adultos mayores, al igual que los jóvenes que votaron por primera vez, quienes asistieron acompañados de sus padres”, sostuvo.

Asimismo, desde El Colorado, el intendente de la localidad, Mario Brignole, mostró su entusiasmo por haber participado de un nuevo proceso electoral, valorando que en el marco de la democracia “la gente pueda expresarse libremente”.

“El desarrollo del acto comicial fue de absoluta normalidad, el clima ayudó para que la participación de la ciudadanía coloradense sea importante en las cinco escuelas dispuestas para que sufrague un padrón de 13.486 votantes”, apuntó.

Alta participación

Un panorama similar se vivió en Ibarreta, donde el jefe comunal Adán Jarzynski consignó: “Los ciudadanos acudieron masivamente a emitir su voto, con total normalidad”.

Fueron cuatro las escuelas habilitadas para votar en dicha localidad, según expuso, y una más en la colonia Juanita.

“Todo el trabajo que vinimos realizando en materia de prevención y en lo sanitario ha conseguido que podamos tener este estatus, el cual ha permitido que la gente, sin temor y cumpliendo las medidas establecidas, se acerque masivamente a emitir su voto”, resaltó.

En el caso de Herradura, su jefe comunal Ernesto Heizenreder indicó que se vivió “una jornada cívica muy tranquila y ordenada”, ya que “desde temprano, la gente asistió a los dos lugares de votación dispuestos, que fueron la Escuela N° 33 y la EPES N° 18”.

“Los jóvenes participan y se involucran en todas las actividades, como por ejemplo en la campaña de vacunación, y estas elecciones PASO no fueron la excepción. Muchos votaron por primera vez y estaban ansiosos. Hubo muchas fotos, fue muy lindo vivir esta jornada democrática”, resumió.

Notable concurrencia

Tras emitir su voto en la EPEP Nº 158, de la localidad de Pirané, el intendente Mario Diakovsky destacó la “notable concurrencia” de los ciudadanos.

Se trató de un día “totalmente democrático”, destacando que en todos los establecimientos se respetaron las medidas sanitarias establecidas y necesarias por la pandemia, siendo un “acierto habilitar más escuelas” para evitar las aglomeraciones, aseveró.

Seguidamente, el intendente de Villa General Güemes, Julián Bordón, sostuvo que el trabajo en conjunto de los delegados judiciales, la Policía, la Gendarmería Nacional y los fiscales logró desarrollar los comicios con total normalidad.

Esta labor mancomunada llevó a que al mediodía del domingo haya votado en esa localidad más del 30% del padrón, agregando que quienes viven en los parajes y colonias asistieron desde muy temprano.

También, Lorenzo Schmidt, jefe comunal de Villa Dos Trece, remarcó que el día de votación se desarrolló “sin mayores inconvenientes”, agregando que en el turno matutino asistió alrededor del 42% del padrón.

“Cada persona con barbijo colocado trajo su propio alcohol en gel y lapicera”, contó, refiriéndose a que cada comprovinciano respetó responsablemente el protocolo sanitario requerido.

Políticas sanitarias

En cuanto a El Espinillo, su intendente Carlos Sotelo expuso que si bien estas elecciones PASO se llevaron a cabo en contexto de pandemia, se garantizó a través de las políticas sanitarias el derecho a votar, pero también la seguridad de cada persona, con protocolos preventivos.

Por eso, resaltó que cada facilitador sanitario desarrolló su trabajo de manera prolija, ordenada y con mucho compromiso, valorando además la presencia de una gran cantidad de jóvenes que se acercaron por primera vez a sufragar, pero también el compromiso de adultos mayores, como el caso de Facundo, un comprovinciano de 90 años que votó “orgulloso de defender la democracia”.

Raúl D’Zakich, intendente de Palo Santo, subrayó que las PASO se desarrollaron con tranquilidad, facilitando el medio de transporte a quienes viven en zonas rurales alejadas y con gran asistencia de jóvenes.

Gran entusiasmo

El jefe comunal de General Belgrano, Aldo Minetti, hizo saber que con cinco puntos de votación y un total aproximado de 5296 electores, la gente acudió con “mucho entusiasmo bajo el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios y sin ningún problema”.

“Con muchas ganas de participar, la gente fue a votar con alegría”, estimó, agregando que muchos jóvenes acudieron, demostrando gran participación en estos comicios.

El intendente de Posta San Martín Dos, Luis Rivero, señaló que los comicios comenzaron a las 8.15 horas con total normalidad, produciéndose la apertura total de las mesas, pero luego a las 11 horas el viento fuerte y las altas temperaturas hicieron mermar la afluencia de votantes.

