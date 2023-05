Intendentes formoseños rechazaron impugnación a sus candidaturas

Intendentes de 32 Municipalidades y Comisiones de Fomento de la provincia de Formosa firmaron este lunes 29 un escrito para ser presentado ante el Tribunal Electoral Permanente (TEP) rechazando la impugnación a sus candidaturas formulada por el Frente Amplio Formoseño. Lo hicieron tras reunirse con el gobernador Gildo Insfrán, en Casa de Gobierno.

Julio Murdoch

Así lo confirmó el intendente de Laguna Naineck, Julio Murdoch, quien señaló que, tras la impugnación y la notificación respectiva, corresponde una presentación colectiva rechazando tal impugnación, de acuerdo a los plazos dispuestos por el TEP.

“Nos notificamos de la impugnación que pesa sobre los 27 intendentes de la provincia y tuvimos una reunión con el Gobernador y contestamos esa impugnación, firmándola. Dejamos en claro que en esto no hay vacío legal, la Constitución Provincial es clara”, afirmó el jefe comunal.

Añadió que “la Constitución Provincial contempla la periodicidad de nuestros cargos y la posibilidad de volver a presentarnos, la alternancia que cuestionan ellos, no la puede determinar la Justicia, sino el pueblo quien decide si nos elige o no”.

Para Murdoch, el 25 de junio “se vota o se vota por mandato de la Constitución”.

Adán Jarzynski

En el mismo sentido se pronunció el intendente de Ibarreta, Adán Jarzynski, al explicar que “la mayoría fuimos notificados por la impugnación que hizo la oposición de nuestras candidaturas ante el TEP y tenemos un plazo para contestar”.

Expresó que durante la reunión con el primer mandatario provincial “firmamos los intendentes afectados, se va a contestar esa demanda y seguirá el curso normal, que terminará, considero yo, por habilitar a todos los intendentes e incluso a nuestro Gobernador”.

Agregó que la Constitución provincial es clara, pero intenta ser amañada por la oposición, “prendiéndose” de lo que ocurrió con la Corte Suprema de Justicia y la suspensión de elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán.

En tanto, el intendente de Riacho He Hé, Rubén Solalinde, consideró que a la alternancia no la deciden las leyes sino el pueblo soberano con su voto tal y como lo expresó el gobernador Insfrán.

“Además, nuestra Constitución Provincial así lo ampara, creo que quienes están recurriendo a estas instancias, es porque no cuentan con el acompañamiento popular”, formuló.

Lorenzo Schmit

Por otro lado, Lorenzo Schmit, intendente de Villa 2013 en comunicación con el Grupo de Medios TVO, contó que en la reunión se habló de la impugnación a los candidatos que realizó la oposición .

«El que define esto es el pueblo, uno se pone a disposición y son ellos los que eligen», manifestó .

Apoderado del PJ rechazó impugnaciones de candidaturas

El apoderado del Partido Justicialista de Formosa, Lorenz Boonman, presentó ayer lunes 29 ante el Tribunal Electoral de Formosa (TEP) cuatro escritos, para contestar las impugnaciones a las candidaturas a gobernador de Gildo Insfrán y de intendentes de 32 Municipios y Comisiones de Fomento que fueran impulsada por la oposición.

Detalló que dos escritos responden a sendas impugnaciones a la candidatura de Insfrán como gobernador y otros dos a los intendentes que van por su tercer mandato o más.

Señaló que “los dos planteos se basan en lo mismo: que la Constitución no permitiría la reelección, lo cual es totalmente falso. Tenemos una Constitución vigente, mientras esto ocurra, la reelección tanto del gobernador como de los intendentes está permitida”.

En el caso de la impugnación de los intendentes que van por un tercer mandato o más, esos expedientes fueron acumulados, subrayó, y entre ellos se encuentra el caso de un candidato de apellido García que se presentará por primera vez, cuya candidatura fue de todas formas cuestionada.

Subrayó Boonman que fue impugnado el candidato a concejal de apellido Brígnole de la localidad de El Colorado, lo cual fue rechazado por el PJ por considerar que “cumple con todos los requisitos legales y constitucionales”.

Avanzó en señalar que a este candidato “se lo impugna por el parentesco que tiene con el intendente Mario Brígnole, pero no existe ninguna norma constitucional ni legal, ni supranacional que le impida hacer eso”.

Sobre los plazos que corren a partir de esta presentación ante el TEP, dijo que ahora el Tribunal deberá evaluar si fue hecha en tiempo y forma, teniendo en cuenta que algunas notificaciones fueron recibidas el domingo 28. “Nos dieron 48 y 72 horas en algunos casos, pero contestamos todos”, anticipó.

Dijo que “una vez que nos tengan por contestados, se corre vista al fiscal para que se expida respecto de los planteos hechos por el actor y los demandados y de ahí pasa a resolver” el Tribunal Electoral Permanente.