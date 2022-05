Intendentes resaltaron las obras que se están ejecutando en el interior provincial

Compartir

Los jefes comunales de Laguna Blanca e Ibarreta valoraron la gestión del gobernador Gildo Insfrán por la construcción de nuevas obras que no solo solucionan problemas sociales sino que ayudan a reactivar la economía.

Al respecto, el intendente de Laguna Blanca Ricardo Lemos, aseveró que “podemos dar testimonio de todas las obras y transformaciones que se fueron realizando en cada uno de los puntos geográficos de la provincia de Formosa” asegurando que es “gracias a la conducción política del primer mandatario provincial y de su equipo de trabajo”.

Y añadió: “En la localidad estamos felices, porque en este último tiempo se reactivó mucho la economía, principalmente a través del trabajo que generó la obra pública”.

Asimismo, subrayó que “todo lo realizado es en beneficio de la comunidad” lo que demuestra que “este Modelo de provincia nos permite seguir creciendo y desarrollándonos colectivamente”.

En contexto, repasó que la localidad se encuentra beneficiada por la “pavimentación de las rutas 6 y 8, tanto el tramo de Riacho He Hé hasta Tres Lagunas como el de Colonia La Primavera hasta Siete Palmas”.

Indicó que dentro del marco del Plan Cien Obras “se están ejecutando 160 viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), también construcción de pavimentación de calles importantes del centro de la ciudad y desagües pluviales.

Y continuó enumerando: “El Jardín de Infantes de la EPEP N°16 de Rodeo Tapití, al JIN N°11y un Centro de Desarrollo Infantil (CDI).

Respecto de este mismo tema, el jefe comunal de Ibarreta, Adán Jarzynski informó: “Hemos sido adjudicados con obras de veredas comunitarias, con 120 viviendas para Casa Propia y ya se ha anunciado y firmado convenio para la construcción del JIN 18”.

“Estamos reconfortados con todas las obras que venimos recibiendo por parte del Gobierno provincial y no quiero dejar de mencionar la importante obra de remodelación que estamos teniendo en el Hospital Distrital con la construcción de nuevos laboratorios de análisis clínicos, diagnóstico por imagen, sala de salud mental, quirófanos”, cerró.

