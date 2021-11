Intensa búsqueda de hombre de 52 años, acusado del femicidio en el barrio San Jorge

Compartir

Diferentes dependencias de la Policía provincial trabajan intensamente para dar con el paradero de un hombre de 52 años, sindicado como el presunto autor del femicidio de Marlene Borda de 34 años, ocurrido en la tarde del miércoles en el barrio San Jorge de nuestra ciudad.

Según se pudo establecer, el hombre le habría asestado puntazos con un arma blanca a su ex pareja provocándole la muerte frente al Vivero Municipal de la zona.

En el lugar, los efectivos observaron una motocicleta Zanella ZB de 110 cilindradas, y a escasos metros una mujer tendida en el ripio con una herida en el tórax, a prima facie sin signos vitales. Asimismo, en las inmediaciones también encontraron un arma blanca, de unos 25 centímetros con manchas rojas que serían compatibles con sangre.

Tras esto y por averiguaciones realizadas en la zona, se estableció que un hombre que sería la ex pareja de la víctima, se encontraba deambulando por el sector momentos antes del trágico desenlace. Según expresaron algunas personas, sería ese sujeto quien habría interceptado a la mujer cuando se desplazaba al mando de una motocicleta y tras cometer el delito se dio a la fuga.

En ese sentido el Comisario Carlos Vera, en diálogo con el Grupo de Medios TVO expresó que “el presunto autor de este lamentable hecho está siendo intensamente buscado por la Policía, el jefe de la Unidad Regional Uno articuló diferentes acciones a la búsqueda de esta persona con las unidades operativas del área de capital, comisarías, sub comisarías, destacamento, la sección motorizada Alacrán, la Brigada de Unidad Regional Uno, hay una cantidad muy importante de efectivos de la Policía y por supuesto todo está vinculado a una causa judicial que se ha realizado en la Comisaría Sexta”.

Aclaró que por el momento “siempre hablamos de presunción, tendiendo datos que se pudieron recabar en la escena del hecho, en inmediaciones, con los familiares y demás que sería la ex pareja quien fue visto momentos antes de este trágico desenlace en la zona, por estas horas es el principal sospechoso. Esto hay que corroborarlo con testimonios y demás que van a ser incorporados a la causa, también se están realizando las pericias en torno al arma blanca encontrada en inmediaciones a la escena del hecho que tenía manchas rojas que podrían ser de sangre, por eso se presume que fue el arma usada para consumar este hecho”.

“Está trabajando el juez,la fiscal con la causa y guardan el informe del forense judicial en torno a las actuaciones realizadas. La causa en sí está transitando todas las diligencias que se deben realizar para aportar más datos y dar con este hombre que sería el principal sospechoso”, expresó.

Para finalizar dijo que trabajan en averiguar si existen denuncias previas por violencia de género de parte de la víctima.

