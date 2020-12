Intensas tareas de mantenimiento de arterias y limpieza integral

Compartir

En diferentes sectores de la ciudad, durante la jornada del sábado, cuadrillas comunales y cooperativistas desarrollaron un intenso plan de tareas que consistió en la optimización de arterias, limpieza de desagües pluviales y recolección de residuos no convencionales.

Los trabajos planificados se realizaron en los siguientes barrios:

12 de Octubre

Se llevaron a cabo acciones de limpieza y cuneteo con carga directa en la intersección de Av. 12 de Octubre y Coronel Bogado.

Urbanización España

Tuvieron continuidad las tareas de desmalezado y cuneteo con carga directa sobre Av. Los Pioneros, entre las calles Nicolás Avellaneda y Segunda.

San Isidro Labrador

Cuadrillas comunales intensificaron los trabajos de limpieza y levantamiento de restos cuneteo sobre las calles Girola y Scalabrini Ortiz.

Evita

Cobraron intensidad las acciones de recolección de residuos no convencionales y perfilado de arterias internas.

Fontana

Con el empleo de máquinas, cuadrillas municipales y cooperativistas profundizaron las tareas de perfilado y relleno sobre la calle Juan J. Silva, sumando el levantamiento de residuos no convencionales.

PROCREAR

Los trabajos estuvieron centrados en el perfilado de la Av. Italia, entre Av. 12 de Octubre y Nicolás Avellaneda.

Urbanización Maradona

Se acentuaron las tareas de cuneteo con carga directa y recolección de residuos voluminosos en sectores internos.

Simón Bolívar

En inmediaciones de la Manzana 15, las acciones estuvieron enfocadas en el perfilado de calles y el cuneteo con carga directa.

Namqom

Prosiguen las tareas de desmalezado, perfilado de calles internas y recolección de residuos no convencionales.

7 de Mayo

Con el empleo de retroexcavadoras, operarios comunales procedieron con tareas de desmalezado y limpieza integral en el zanjón principal del barrio.

