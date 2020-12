Intensas tareas de recolección de residuos no convencionales y limpieza del drenaje urbano

Compartir

Durante la lluviosa jornada de hoy, cuadrillas pertenecientes a las direcciones de Gestión Ambiental y Mantenimiento de la Vía Pública del municipio capitalino, junto a cooperativistas, intensificaron el plan de recolección de residuos no convencionales y optimización de los desagües pluviales en diferentes sectores de la ciudad.

En ese sentido, el director de Mantenimiento de la Vía Pública, Ing. Daniel Franco, expresó: “Cayeron 35mm de agua en la ciudad, hasta las 7 horas de la mañana, pero gracias a las tareas preventivas que se realizan frecuentemente en todo el ejido urbano el agua escurrió rápidamente y no se registraron inconvenientes”.

Al mismo tiempo, especificó que cuadrillas comunales y cooperativistas realizaron tareas de cuneteo con carga directa, limpieza y desobstrucción de bocas de tormenta, cámaras y sumideros en los siguientes barrios: La Nueva Formosa, Lote 111, Mariano Moreno, Liborsi, 6 de Enero, 20 de Julio, Urbanización España y en los lotes 180 y 190 de Villa del Carmen.

Con respecto a la recolección de residuos no convencionales, el responsable del área de Gestión Ambiental, Julio Vargas, precisó que “los numerosos equipos de trabajo se desplazaron en diversos sectores de los barrios Fontana, Independencia, Don Bosco, República Argentina, Simón Bolívar y Eva Perón, entre otros, y en la extensión de las avenidas de Los Constituyentes, Soldado Formoseño y Ribereña, retirando elementos voluminosos, como ramas, escombros y todo tipo de objetos en desuso”.

Seguidamente, el funcionario destacó que “estas acciones, que se desarrollan de manera permanente en todos los sectores del ejido urbano, se iniciaron desde las primeras horas del miércoles y tuvieron continuidad a lo largo de toda la jornada, con el objetivo de eliminar los microbasurales y profundizar la limpieza y desobstrucción de los desagües pluviales”.

