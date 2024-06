Intensifican campaña de concientización vial en toda la ciudad de Formosa

Desde la Dirección de Tránsito Municipal se encuentran abocados a brindar charlas de concientización en la vía pública en diversos puntos de la ciudad, haciendo hincapié en la educación vial, y recorriendo además diferentes establecimientos educativos.

En ese sentido, el encargado del área, Lic. Orlando Raúl Ortiz, manifestó: “Estamos reforzando la concientización respecto a las políticas de seguridad vial, que es un eje fundamental de esta gestión, en cuanto a las normas y leyes del tránsito. Básicamente estamos recorriendo varios puntos de la ciudad, caminando y hablando con vecinos y vecinas sobre estas cuestiones. También hablamos con los padres, pidiendo precaución, sobre todo, a la hora de llevar y retirar a los chicos de la escuela”.

“Es una fuerte campaña de concientización que continuaremos desarrollando para reforzar las políticas del intendente Jorge Jofré en cuanto al ordenamiento vehicular”, añadió el funcionario.

“Es por eso que la semana que viene recorreremos la Av. Néstor Kirchner con los inspectores, hablando con los comerciantes, comentándoles que los vehículos de gran porte no pueden ingresar a esos lugares y solicitando su colaboración para evitar estos hábitos. Al ser una avenida de doble circulación, justamente se complica a la hora de transitar cuando estos vehículos estacionan en estos lugares. También haremos lo mismo en la Av. Italia y en todos los sectores que consideramos críticos”, precisó más tarde.

De la misma manera, Ortiz indicó que estas acciones comenzaron en el microcentro porque “justamente acá tenemos muchos establecimientos educativos, en un radio de pocas cuadras, y a la hora de ingreso y egreso escolar el tránsito es complicado”.

Por otra parte, remarcó que, dentro del plan de reordenamiento de la ciudad, los inspectores están siempre activos, por ejemplo, para evitar la doble fila: “Entendemos que es un mal necesario porque la realidad es que a veces no queda otra alternativa que la doble fila, pero siempre los inspectores van a estar presentes para que se organicen de la manera más ordenada posible y no interfieran en la circulación de vehículos. Además, se están recorriendo todos los establecimientos educativos dando charlas, en los jardines, en las escuelas, e intentamos que los padres y profesores también formen parte de esta campaña”, concluyó Ortiz.