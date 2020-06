Intensifican limpieza de desagües y piden a vecinos que colaboren y no arrojen basura en la vía pública

Compartir

Ante las copiosas precipitaciones que se registraron en la jornada de ayer y que según el pronostico seguirán hoy, empleados de cooperativas intensificaron la limpieza y desobstrucción de desagües pluviales en distintos puntos de la ciudad, evitando así la acumulación de agua que provoca problemas en los diversos sectores.

En ese marco, Andrea Rolón, empleada de la cooperativa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el trabajo que realizan.

“Estamos trabajando en la desobstrucción de canales a cielo abierto y limpieza de cunetas y bocas de tormenta, ese trabajo lo venimos haciendo hace más o menos 3 meses desde el área que se llama Infraestructura Pluvial dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos a cargo del ingeniero Acevedo”, explicó.

Asimismo relató que en las tareas de limpieza “hemos encontrado un montón de cosas, ruedas, paletas de ventiladores, bolsas, botellas, un sinfín de cosas, este grupo que se encarga de la limpieza de las bocas de tormentas y conductos comenzó hace 2 meses y nos abocamos en sí a este trabajo para que el ejido municipal no se inunde, en realidad es por una falta de mantenimiento de los mismos, eso es lo único que falta. También le pido a los vecinos que sean un poco más limpios”, solicitó.

“Comenzamos por parte, trabajando en puntos críticos y tratamos de resolver el problema en sí, por eso pedimos a los vecinos que colaboren con la limpieza, que respeten los horarios de recolección y no arrojen residuos a la calle, vamos por parte para que esto funcione, se va haciendo mediante áreas de influencia lo que serían los canales donde desagota el agua o depende las cuencas que depende de cada desagüe pluvial de la ciudad”, destacó.

“Hemos encontrado colchones, heladeras, la última vez estuvimos en el centro y encontramos una rueda de auto y eso directamente obstruye el paso de las aguas, la libre circulación, por eso reiteramos que los vecinos sean limpios”, expresó.

“Este es un trabajo bastante sacrificado, los chicos trabajan en el sol, en la lluvia, en la llovizna y el frío, se hace lo que se puede, más que nada recalcamos lo de la limpieza y respetar los horarios de recolección para que no haya residuos en las calles, tampoco que tiren la basura en la calle porque eso obstruye el paso del agua y por eso se inunda todo. Nosotros comenzamos hace poco con este trabajo y por eso pedimos que nos tengan un poco de paciencia, ya va a funcionar como corresponde el sistema de drenaje fluvial de la ciudad”, finalizó.