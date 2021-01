Intenso accionar de cuadrillas comunales en distintos barrios capitalinos

Compartir

Durante la inestable jornada del sábado, equipos de trabajo de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública del municipio capitalino, junto a cooperativistas, desplegaron su intenso plan de tareas en diferentes sectores del ejido urbano, ejecutando acciones de optimización de arterias, limpieza y desobstrucción de desagües pluviales y levantamiento de residuos no convencionales.

Los trabajos planificados se desarrollaron en los barrios:

Illia

Sobre la calle Mouchard, entre Av. N. Kirchner y Arenales, se intensificaron las tareas de desmalezado y cuneteo con carga directa.

Cono Sur

Tuvieron continuidad los trabajos de arreglo de arterias, cuneteo con carga directa y levantamiento de residuos no convencionales sobre calle Las Heras, en el sector comprendido entre la Av. Gendarmería Nacional y calle Santa Cruz.

San Francisco

Cobraron intensidad las tareas limpieza de desagües pluviales y levantamiento de restos de cuneteo sobre la calle O´Higgins, entre Av. Juan B. Cabral y Emilio Senes.

Simón Bolívar

En los alrededores de las manzanas 5 y 6, cuadrillas comunales y cooperativistas llevaron a cabo acciones de desmalezado, limpieza y cuneteo con carga directa.

República Argentina

Agentes municipales y cooperativistas profundizaron las tareas de desmalezado, limpieza de bocas de tormenta y recolección de residuos voluminosos.

El Porvenir

Se realizaron trabajos de limpieza y cuneteo con carga directa en sectores internos del barrio.

Las Rosas

Cuadrillas comunales y cooperativistas profundizaron las tareas de limpieza, cuneteo manual y levantamiento de residuos no convencionales.

