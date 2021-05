Intenso accionar de cuadrillas comunales para mantener la higiene en toda la ciudad

Compartir

Desde la Dirección de Gestión Ambiental de la comuna capitalina informaron que continúan desarrollando de manera intensa los distintos programas de limpieza integral en todos los barrios capitalinos, a través de los permanentes operativos de recolección de residuos no convencionales, eliminación de microbasurales y recuperación de nuevos espacios verdes.

En ese aspecto, el responsable del área, Julio Vargas, remarcó: “Durante el fin de semana largo, los diversos equipos de trabajo se desplegaron en distintos sectores del ejido urbano y efectuaron el levantamiento de grandes volúmenes de residuos no convencionales como escombros, chatarras y, sobre todo, ramas. Por ese motivo, teniendo en cuenta que estamos en época de poda, solicitamos a las personas que se comuniquen con el Centro de Atención al Vecino (0800-9999-147) y trabajemos de manera conjunta para evitar la acumulación de basura en lugares no permitidos”.

En cuanto a los barrios intervenidos con el programa de higiene urbana, el funcionario precisó que fueron los siguientes: Lote 4, San Pedro, San Francisco, San Miguel, Incone, Colluccio, Don Bosco, San Martín, Independencia, Parque Urbano, Fontana, Guadalupe, El Quebrachito, La Pilar, Villa del Rosario, El Resguardo, Divino Niño, La Nueva Formosa, Villa Hermosa, San Agustín, La Floresta y San Juan Bautista.

Los mismos trabajos se realizaron en los barrios: Simón Bolívar, Luján, 1° de Mayo, Eva Perón, 8 de Octubre, República Argentina, 7 de Mayo, 20 de Julio, Antenor Gauna, El Palomar, Las Orquídeas y El Porvenir, en la Jurisdicción Cinco.

Por último, Vargas solicitó la colaboración de los vecinos y vecinas para resguardar la salud pública: “Es importante que entre todos tomemos las medidas necesarias para cuidarnos y para cuidar también la salud de todos los trabajadores y trabajadoras que están encargados de brindar estos servicios básicos esenciales, sacando la basura en los horarios correspondientes y manteniendo las bolsas bien atadas y sanitizadas”.

