Intenso accionar del Municipio en un amplio sector del ejido urbano

Durante la jornada de hoy, cuadrillas de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública de la comuna capitalina, junto a cooperativistas, se desplegaron en un vasto sector de la ciudad para intensificar las tareas de optimización de arterias, limpieza de desagües pluviales y recolección de residuos no convencionales.

Las acciones planificadas se desarrollaron en los barrios:

Mariano Moreno

Se ejecutaron tareas de desmalezado, perfilado y relleno a lo largo de la calle Vélez Sarsfield.

San Pedro

Continúan las tareas de cuneteo con carga directa sobre calle C. Girola, sumando acciones de perfilado, relleno y compactación de arterias internas.

Independencia

En la intersección de las calles Junín y Córdoba se desarrollaron trabajos de desmalezado y cuneteo manual y con carga directa.

Yrigoyen – 7 de Noviembre

Agentes comunales y cooperativistas, empleando máquinas, ejecutaron acciones de cuneteo con carga directa y perfilado de arterias en sectores internos de ambos conglomerados.

Villa Hermosa

Cobraron intensidad las tareas de desmalezado, perfilado y relleno sobre arterias internas del barrio.

San Juan Bautista

Los trabajos estuvieron centrados en el perfilado y relleno de la calle Ayacucho, extendiéndose similares tareas sobre arterias internas del lugar.

Urbanización Maradona

Sobre distintos tramos de la Av. Laureano Maradona, cuadrillas municipales desarrollaron tareas de limpieza y colocación de tubos de hormigón de 600 mm.

1º de Mayo

Se llevaron adelante tareas de limpieza, perfilado de calles internas y recolección de residuos no convencionales.

Municipal

En sectores internos se profundizaron las acciones de limpieza, perfilado de calles y cuneteo con carga directa.

7 de Mayo

Con el empleo de retroexcavadoras, agentes municipales prosiguen con el plan de limpieza integral del canal principal del barrio.

Stella Maris y Las Orquídeas

Operarios comunales y cooperativistas efectuaron tareas de limpieza y levantamiento de residuos no convencionales en ambos conglomerados.

Villa del Carmen

Tuvieron continuidad los trabajos de desmalezado, limpieza y apertura de cunetas en distintos sectores del Lote 200.

Trabajos en el Vaciadero Municipal

Prosiguen las acciones de perfilado, rastreo y cuneteo con carga directa en el acceso principal, con el objetivo de agilizar el tránsito de camiones.

Riego de calles

Con el empleo de camiones cisternas, se procedió al riego de arterias principales y sobre el corredor del transporte urbano de pasajeros de los barrios: Sagrado Corazón, Liborsi, El Quebrachito, Lote 111, Urbanización España, San Antonio, PROCREAR – 25 de Mayo, San Juan, Solano Lima, San José Obrero y Lote 4, entre otros.

