Intenso cruce entre Flor Peña y Franchín cuando debatían sobre la invasión de Rusia a Ucrania

El bombardeo de Rusia a Ucrania se convirtió en la noticia más importante de este jueves. En la mayoría de los programas cubrieron esta guerra que genera una preocupación a nivel mundial, como ocurrió en el ciclo Flor de equipo (Telefe). La periodista Nancy Pazos fue la encargada de dar detalles de esta noticia y mientras debatían hubo un fuerte cruce entre Florencia Peña y Analía Franchín.

“No hay derecho de que otro país invada”, aseguró Pazos respecto al ataque masivo sobre Ucrania ordenado por Vladimir Putin. “Para nada, de ninguna manera”, le respondió Peña. Fue entonces cuando la periodista hizo referencia a los cuestionamientos que surgieron por este conflicto bélico: “Lo decís ahora porque el que invade es Rusia, por qué no lo dijiste cuando invadía…”.

Franchín la interrumpió para hacer una comparación entre Rusia y los Estados Unidos: “Pará, evidentemente hay algo mundial, llamalo como quieras, de preferencia o no preferencia, lo que sea, que hay tantos países en contra de Rusia ahora y no de Estados Unidos, en su momento”. La conductora la confrontó de manera inmediata: “No, pero eso tiene que ver con la derecha y el capitalismo”.

Para explicar su postura, la panelista puso de ejemplo un episodio dramático: “No nos olvidemos del genocidio en Ucrania, los dejaron morir de hambre y la gente se comía los cadáveres de sus propios hijos”. Florencia hizo un comentario irónico para dar a entender que este ejemplo no tenía nada que ver con esta guerra: “También tenemos la bomba de Hiroshima…”. Analía aprovechó para hacerle un reclamo a su compañera: “Independientemente de que tengamos ideologías diferentes, estamos hablando de que una persona se estaba comiendo el cadáver de su propio hijo y saltás con Hiroshima”.

Luego, la panelista volvió a remarcar que tenían posturas muy diferentes: “Entiendo que no te guste Estados Unidos, hoy estamos hablando de Rusia y Ucrania…”. La actriz la interrumpió y le dijo: “Se rasgan las vestiduras hablando de Rusia a Ucrania y no se rasgan las vestiduras hablando de lo que Estados Unidos hace desde hace décadas con otros países”.

Por su parte, Nancy intentó volver al debate sobre la guerra: “Las bombas son más rápidas de que te comás a un hijo, me queda claro. Pero todo es aberrante. Es cierto también que te cuentan las cosas según quién está hablando. Tratemos en este espacio de contar qué pasa en general. Siempre está mal que una potencia mundial del signo político que sea ataque a otra”.

Luego, Flor aprovechó para ratificar su postura: “Estamos en contra de la guerra. Y ahora estamos analizando cómo se comunican las guerras. Estamos comunicando esta guerra así porque hay engorro con Putin. ¿Lo tuvimos con la vacuna rusa, no lo vamos a tener con una guerra? Venimos de una historia de Estados Unidos, en la que recién se sacaron las tropas el año pasado en Afganistán”.

Franchín siguió con la discusión y le respondió con tono irónico: “Así están pobres, volvieron los Talibanes”. Peña no se quedó callada y le contestó: “Estados Unidos invadió un país que no le correspondía”. De manera inmediata, la panelista aseguró: “No le correspondía, pero vos que tanto que defendés a las mujeres, no me digas que están mejor con los Talibanes”. Por último, la conductora le respondió: “No tiene nada que ver una cosa con la otra”.

