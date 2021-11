Intenso despliegue de cuadrillas comunales para optimizar el funcionamiento del drenaje urbano

Compartir

Linkedin Print

Durante la lluviosa jornada del miércoles, los equipos de trabajo pertenecientes a las diferentes áreas que integran la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio, junto a cooperativistas, se desplegaron en distintos barrios de la ciudad intensificando las acciones de recolección de residuos no convencionales y profundizando las tareas de limpieza y desobstrucción de los desagües pluviales para agilizar el escurrimiento del agua.

Haciendo referencia al plan de acción desarrollado, el director de Gestión Ambiental, Julio

Vargas, remarcó que “desde horas muy tempranas se activó el Comando de Emergencia del Municipio, destinando numerosos grupos de trabajo a diferentes sectores de la ciudad para realizar la limpieza y desobstrucción de bocas de tormenta, sumideros y canales a cielo abierto, logrando de esta manera agilizar el escurrimiento de la gran cantidad de agua caída”.

Asimismo, el funcionario indicó que “pese al temporal que azotó la ciudad se cumplió efectivamente con la recolección de residuos domiciliarios en todos los barrios y se procedió, como es habitual en estos casos, al retiro de grandes volúmenes de residuos no convencionales que obstruyen los desagües pluviales y generan anegamientos temporarios”.

“Los días de lluvias hacemos un recorrido exhaustivo para garantizar que los contenedores de basura no estén cerca de las bocas de tormenta y, además, se hace la limpieza de los alrededores para optimizar el funcionamiento del sistema de drenaje”, explicó más tarde.

Las acciones de retiro de residuos no convencionales tuvieron lugar en los barrios: Mariano

Moreno, Obrero, San Martín, Don Bosco, Independencia, San Pedro, Coluccio, La Pilar, Fontana, San Miguel, San Francisco y 2 de Abril; extendiéndose las mismas tareas a las avenidas Ribereña, Soldado Formoseño y de Los Constituyentes, en la Jurisdicción Cinco.

Del mismo modo, Vargas manifestó que se dio continuidad durante toda la jornada a los operativos de retiro de carteles que fueron utilizados en la última campaña política. “Estimamos que para este jueves ya estarán concluidas, casi en su totalidad, las tareas de retiro de carteles y luego todos estos materiales serán reciclados y reutilizados para la construcción de cuchas para perros, bolsones y cestos de basura, entre otras cosas”.

Compartir

Linkedin Print