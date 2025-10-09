Intenso operativo policial para dar con el paradero de un hombre desaparecido en Pirané

Efectivos de la Policía de la provincia de Formosa llevan adelante un amplio e intenso operativo de búsqueda para localizar a Carlos Diacowsky, de 72 años, cuyo paradero se desconoce desde hace varios días.

Según la denuncia radicada por sus familiares, el hombre se ausentó de su vivienda ubicada en el camino vecinal de la Colonia Corralito, jurisdicción de Pirané, entre la tarde del 6 y la mañana del 7 de este mes, sin que hasta el momento se tengan novedades sobre su ubicación.

Ante la situación, la Unidad Regional Dos, a través de la Comisaría de Pirané, el Comando Radioeléctrico y la Delegación de la Unidad Especial de Asuntos Rurales Loma Senés, desplegó un exhaustivo operativo con la totalidad del personal policial. A estas tareas se sumaron también los integrantes de la Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales, con su delegación de Pirané, la Delegación UEAR Monte Lindo y una comisión de la Sección Canes de la Dirección de Cuerpos y Servicios Especiales, equipada con perros adiestrados para rastreo.

El operativo se desarrolla a pie, en móviles y motocicletas, recorriendo caminos vecinales, picadas y campos cercanos. Además, se utilizan drones para ampliar el radio de búsqueda y aprovechar al máximo las horas de luz solar.

Las tareas continúan sin interrupciones, aunque hasta el momento no se logró dar con el paradero del hombre.

Las autoridades solicitan a la comunidad que cualquier información que pueda ayudar en la búsqueda sea comunicada de inmediato a la línea gratuita 911 en la capital provincial, al 101 en el interior, o en la dependencia policial más cercana.