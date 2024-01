Intenso trabajo para retirar más de 200 árboles caídos por la tormenta

La Directora de Espacios Verdes de la Municipalidad, Lic. Mercedes Casals detalló que durante la tormenta de fuertes ráfagas de viento y lluvia del miércoles “cayeron mas de 200 arboles en toda la ciudad” e indicó que se continúa trabajando en distintos sectores “para retirarlos en principio y continuar durante la semana con las tareas complementarias”.

“La tormenta del miércoles fue muy particular ya que los daños se registraron en toda la ciudad, donde se fueron notificados árboles caídos y postes de luz, y por la cantidad podría decir que es la situación climática más grave que nos tocó atravesar”, resaltó.

Respecto a la característica de los arboles caídos en la ciudad, Casals comentó que “las tormentas no elijen la edad de los mismos, puede voltear los más viejos como los jóvenes y eso también se debe al tipo de suelo que tenemos en Formosa, que es más que nada arcilloso, lo que no permite que la raíz penetre mas hacia abajo, entonces esto genera que fuertes vientos en forma de remolino, se caigan. Este problema del suelo nos expone más con este tipo de tormentas”.

Además, hizo hincapié en el marcado cambio climático que estamos experimentando en los últimos meses “lo que nos genera mucha incertidumbre respecto a como se comportará el clima en los próximos meses, es por eso que, desde el Comando de Prevención y Emergencias de la Municipalidad, trabajamos todos los días para ir mitigando estas situaciones”.

“Puedo decir que es el peor temporal que nos tocó afrontar en el tiempo que estoy en esta dirección y se dio de manera igual en toda la ciudad; los llamados de los vecinos eran innumerables y los equipos de emergencia salieron a trabajar inmediatamente”, sostuvo.

Explicó además Casals que este trabajo continuará durante toda la semana “ya que lo que hacemos es primero retirar aquellos que están dificultando la circulación, tanto de calles como veredas y posteriormente lo que haremos es acudir de nuevo para hacer los cortes y retirarlos definitivamente”.