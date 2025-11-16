Intensos controles del fin de semana: la Policía sacó de circulación a 93 conductores alcoholizados y labró más de 250 infracciones

La Policía de la provincia desplegó un amplio operativo de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, con acciones simultáneas en la ciudad capital, inmediaciones de locales bailables y distintas localidades del interior. El objetivo principal fue prevenir siniestros viales, reforzar la presencia preventiva y garantizar la seguridad de los vecinos.

Como parte del dispositivo, integrantes de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial (DGPSV) realizaron controles con alcoholímetros a 2.429 conductores, labraron 252 actas de infracción y detectaron a 93 personas que conducían bajo los efectos del alcohol, quienes fueron inmediatamente retiradas de la vía pública.

En cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito, también fueron sacadas de circulación 31 motocicletas y retenidas 121 licencias de conducir por faltas consideradas graves.

Operativos por eventos deportivos

La fuerza diagramó además una serie de operativos especiales por la realización de encuentros futbolísticos durante el sábado y domingo.

Los trabajos se desarrollaron en el marco del Torneo Federal Regional Amateur, que tuvo como protagonistas a Defensores del Rosario (Formosa) y Juventud (Clorinda), y del Torneo Federal “A”, donde se enfrentaron San Martín (Formosa) y Atenas (Córdoba).

En estos escenarios, se dispuso personal para garantizar orden, prevención y acompañamiento a los asistentes.

Seguridad ciudadana

en toda la provincia

Los uniformados mantuvieron una fuerte presencia en los barrios, con patrullajes y servicios en espacios públicos e instituciones como plazas, paseos, escuelas, centros de salud, cajeros automáticos, comercios y avenidas, con el fin de fortalecer el vínculo con la comunidad y acompañar a los vecinos en su vida cotidiana.

Desde la fuerza valoraron la colaboración de la ciudadanía, destacando que el compromiso de los vecinos es clave para lograr resultados positivos en materia de prevención.

Movida nocturna: más de

7.300 personas en locales

bailables

Durante el fin de semana, aproximadamente 7.360 personas asistieron a distintos locales bailables de la ciudad capital. La Policía desplegó recursos antes, durante y después de cada evento, verificando condiciones de seguridad, controlando el ingreso y ordenando el egreso de los asistentes.

Con estas acciones, la Policía provincial reafirma su compromiso en la prevención, el cuidado ciudadano y la seguridad vial, priorizando operativos integrales que permitan evitar accidentes, desalentar conductas de riesgo y reforzar la tranquilidad en toda la provincia.