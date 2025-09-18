Intensos Preparativos Previendo la llegada del “Octubre Rosa”

EL COLORADO. De manera conjunta la Municipalidad de El Colorado junto con los representantes locales del Ministerio de Desarrollo Humano, avanzan con los preparativos para la jornada del 12 de Octubre próximo, en la Plaza San Martín de esta ciudad.

Si bien se espera mucha actividad en la previa de esta celebración, no deja de ser el dato más importante la presencia del “camión rosa” que vendrá para atender principalmente a mujeres mayores de 40 años, de manera totalmente gratuita.

La Dra Carolina Luccioni, profesional que es miembro del equipo médico en el Hospital de El Colorado, contó que “en todos lados se celebra el mes de octubre rosa, especialmente el día 19, por ser justamente el Día Internacional de la Concientización del cáncer de mama”.

La profesional contó que “hablando con el Intendente Mario Brignole y su equipo de trabajo que se sumaron al equipo de salud del nosocomio local y también con la participación del personal policial femenino, reconociendo que también se sumó una gran parte de la comunidad en general”.

La profesional de salud anticipó que “el próximo 12 de Octubre haremos un agasajo en la plaza, durante el cual se espera seguir trabajando en la concientización para la prevención”. Explicaron que la campaña tiene por un lado el objetivo de la concientización sobre el tema, pero se espera aprovechar incluso para solicitar la colaboración en la donación de un alimento no perecedero, para entregarlo luego a algunas de las tantas instituciones que trabajan a lo largo del año por los demás.

En ese sentido y a modo de ejemplo, se mencionó a la organización de Cáritas, la Casa de la Solidaridad, la Secretaría de Violencia de Género o también el Hospital de esta ciudad y hasta los diversos cultos religiosos.

Por un lado, se trabajará en la concientización de la existencia del cáncer de mama y la participación en distintos juegos y actividades recreativas. Están especialmente invitados algunos referentes locales de la música, como también aquellos que buscan incorporar al zumba, como una actividad que sin dudas ayuda a mantener la salud.

Si bien todos los años para el mes de Octubre, se trabaja en la concientización para la lucha en la prevención del cáncer de mama, en esta oportunidad se espera una multitudinaria concentración con muchas actividades para esta conmemoración.