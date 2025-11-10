Intento de Homicidio en B° El Resguardo y Balance de Operativos

«Exprés En Radio» por FM VLU 88.5 (Grupo de Medios TVO) dialogó con la Subcomisaria Laura Torales de la Policía de Formosa sobre un grave incidente ocurrido en la capital y los resultados de los operativos de seguridad vial del fin de semana.

Confuso Hecho en el Barrio El Resguardo: Disparos y un Herido

El hecho que concitó la atención de la mañana fue un episodio violento en el Barrio El Resguardo que culminó con una persona hospitalizada. Daniel Moreira Viera, conductor del programa, consultó a la subcomisaria sobre los detalles del incidente.

«Con respecto a este hecho en el barrio El Resguardo, este sábado último alrededor de las 23:30 horas integrantes de la comisaría seccional tercera fueron detenidos a través de la línea 911», comenzó su relato la Subcomisaria Torales.

La víctima, un hombre de 28 años, fue interceptada por dos sujetos que circulaban en una motocicleta de gran cilindrada. El ataque ocurrió al llegar a su domicilio por la avenida Laureano Maradona.

«Uno de ellos desciende por motivos que se investigan, le efectuó disparos con un arma de fuego impactando uno de los proyectiles en el cuerpo de la víctima».

Tras el ataque, los malvivientes se dieron a la fuga. El personal del SIPEC asistió al herido y lo trasladó al Hospital Central. El examen forense indicó que la víctima presentaba «una herida de arma de fuego con orificio de entrada en el glúteo y de salida en el abdomen». Afortunadamente, la subcomisaria confirmó al aire una excelente noticia:

«Y ahora en horas de la mañana a las 8:10 para ser exacto. La víctima salió, le dieron el alta médico».

Avances en la Investigación y Detención de Presuntos Autores

La Policía Científica documentó el lugar del hecho, encontrando vainas servidas y un proyectil. La investigación avanzó rápidamente gracias al trabajo del personal del Departamento de Informaciones Policiales y la División Delitos Complejos.

«reunieron pruebas suficientes para solicitar al juzgado eh la la el torre eh órdenes de de allanamiento en diferentes viviendas eh de los barrios Idiáez, San Francisco y barrio Vial».

Los allanamientos se realizaron el domingo por la tarde y dieron resultado positivo, logrando la detención de dos presuntos autores, sujetos de 26 y 34 años, y el secuestro de elementos de interés para la causa.

«Por el hecho se dio inicio a un sumario eh con con conocimiento del juez del fiscal eh con la carátula de tentativa de domicilio con intervención del juzgado de instrucción y corrección al número tres de la primera sección de instrucción judicial de la provincia».

Consultada sobre el móvil del ataque, la Subcomisaria Torales aclaró que por el momento es «material de investigación».

Operativos de Fin de Semana: 35 Conductores Alcoholizados

Dejando de lado el incidente, el diálogo se centró en los operativos de seguridad vial y ciudadana que se realizan habitualmente durante el fin de semana en toda la provincia. El resultado más llamativo fue la gran cantidad de conductores alcoholizados.

«Personal de la Dirección General de Policía y Seguridad Vial controló con alcoholímetros a 2319 personas, laboraron 193 actas de infracción y detectaron esos 35 conductores alcoholizados en toda la provincia».

Además de las infracciones por alcoholemia, se sacaron de circulación 17 motocicletas y se retuvieron 79 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional del Tránsito. La subcomisaria hizo hincapié en la vigencia de la legislación provincial:

«Se sabe, se sobreentiende que nuestra provincia está adherida al al alcohol cero, en donde en todo momento para conducir no se tiene que no se tiene que consumir bebidas».

El mensaje es claro: con la ley de Alcohol Cero, no existe excusa para consumir cualquier cantidad de alcohol antes de conducir.