Intento de robo a un niño en Ibarreta: desmienten rumores de secuestro

Un hecho que conmocionó a la localidad de Ibarreta, donde un niño de 10 años fue víctima de un intento de robo, está bajo investigación de la policía. En una entrevista exclusiva con el programa radial “Exprés En Radio” de FM VLU 88.5, el Comisario Daniel Martínez, jefe de la comisaría local, aclaró detalles sobre el incidente y desmintió los rumores de un intento de secuestro que circularon en redes sociales.

El Comisario Martínez confirmó que el hecho ocurrió tras un llamado a la línea de emergencias 101. Un menor de 10 años, luego de asistir a un entrenamiento de fútbol, se desvió de su camino habitual para pasar por el lago municipal del barrio Centro.



Según el relato del menor, en la intersección de las calles Sarmiento y Buenos Aires, un hombre que manipulaba un teléfono celular le pidió ayuda para buscar otro móvil supuestamente extraviado en una casilla abandonada cercana. El agresor intentó forzar al niño a entrar a la estructura, pero el menor se resistió. En un acto de defensa, el niño mordió la mano de su atacante, logró liberarse y corrió a pedir auxilio.

La causa ha sido caratulada como tentativa de robo. El comisario Martínez enfatizó que esta calificación se basa en las evidencias recabadas y la información de las cámaras de seguridad de la zona.

“De acuerdo a la información que tenemos y la investigación que se realizó, el agresor aparentemente quiso sustraer alguna pertenencia. En el momento, el menor no traía nada más que su equipo de fútbol puesto y otra pertenencia de valor no tenía”, explicó el Comisario, descartando así las especulaciones sobre un intento de rapto.

Las cámaras de seguridad captaron la silueta del sospechoso, y la policía realizó un seguimiento que llevó a la demora de una persona con características similares a las descritas por la víctima. Sin embargo, el niño no lo identificó como su agresor, por lo que la investigación para dar con el responsable continúa.

La casilla, donde supuestamente el agresor intentó llevar al niño, era un lugar abandonado que antiguamente funcionaba como una bomba de agua.

Desorden en el centro y

advertencia a la comunidad

Además de este caso, el Comisario Martínez se refirió a un incidente reciente que también se viralizó en redes sociales: un desorden en la intersección de las avenidas 25 de Mayo y 9 de Julio. Este suceso ocurrió después de que un boliche local finalizara sus actividades.

Un grupo de jóvenes, visiblemente alcoholizados, protagonizó una pelea generalizada, que culminó con la intervención policial y la demora de los involucrados.

El jefe de la Comisaría de Ibarreta finalizó la entrevista destacando la importancia de no difundir información sin conocer la investigación a fondo para evitar la desinformación en la comunidad.