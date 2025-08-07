Intentó robaren un comercio y lo aprehendieron con droga

Un joven de 19 años fue detenido por efectivos del Comando Patrulla de Seguridad Urbana Zona Dos de Clorinda tras un intento de robo frustrado en un comercio local. El hecho ocurrió en horas de la madrugada del miércoles, cuando la intervención de la dueña del negocio fue clave para retener al sospechoso hasta la llegada de la Policía.

Según informaron fuentes policiales, todo sucedió alrededor de las 00:20 en la intersección de las calles Italia y Sarmiento, en la segunda ciudad de la provincia de Formosa. La comerciante logró detener al joven hasta que arribaron los uniformados.

Durante el cacheo preventivo, los efectivos encontraron entre las prendas del detenido dos envoltorios con una sustancia vegetal, que fue sometida a análisis por parte de personal especializado de la Delegación de Drogas Peligrosas. Las pruebas químicas confirmaron que se trataba de marihuana.

El joven fue notificado de su situación procesal y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza Mariela Isabel Portales.

Desde la fuerza señalaron que continúan con los operativos de prevención en zonas comerciales para reforzar la seguridad durante la madrugada y responder rápidamente ante hechos delictivos.