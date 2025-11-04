Integrantes de la Zona 2 del Comando Radioeléctrico Policial detuvieron a un joven de 29 años, acusado de intentar sustraer pertenencias a punta de cuchillo en el barrio La Floresta, de esta ciudad.
En la madrugada del domingo, una mujer de 27 años denunció el hecho y brindó características físicas del delincuente, razón por la cual los policías iniciaron las tareas de campo, entrevista de vecinos y verificación de las cámaras de seguridad.
Esos trabajos permitieron detener al malviviente y secuestrar el cuchillo presumiblemente utilizado para consumar el ilícito.
El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia provincial.
Intentó sustraer bienes y terminó detenido
Integrantes de la Zona 2 del Comando Radioeléctrico Policial detuvieron a un joven de 29 años, acusado de intentar sustraer pertenencias a punta de cuchillo en el barrio La Floresta, de esta ciudad.
