Intentó sustraer bienes y terminó detenido

Integrantes de la Zona 2 del Comando Radioeléctrico Policial detuvieron a un joven de 29 años, acusado de intentar sustraer pertenencias a punta de cuchillo en el barrio La Floresta, de esta ciudad.

En la madrugada del domingo, una mujer de 27 años denunció el hecho y brindó características físicas del delincuente, razón por la cual los policías iniciaron las tareas de campo, entrevista de vecinos y verificación de las cámaras de seguridad.

Esos trabajos permitieron detener al malviviente y secuestrar el cuchillo presumiblemente utilizado para consumar el ilícito.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia provincial.