Inter igualó 0-0 y se quedó afuera de todo

Por tercer año consecutivo, Inter no pudo obtener la clasificación a los octavos de final de la Champions League. El equipo de Milan igualó 0 a 0 contra Shakhtar Donetsk, en un partido correspondiente a la última fecha de la ronda de grupos y se quedó sin nada. Es que, a diferencia de las últimas dos competencias, en esta ocasión ni siquiera jugará la Europa League porque finalizó en el último lugar de un grupo B en el que, en la previa, parecía que iba a obtener la clasificación sin mayores problemas.

El conjunto italiano buscó en todo momento, pero no estuvo certero. A veces careció de ideas, se topó con el muro defensivo que propuso Shakhtar y también se encontró con los palos. Además, el visitante se apoyó en la gran figura de su arquero Anatolii Trubin. El delantero argentino Lautaro Martínez jugó como titular en Inter. El Toro fue el que más chances de gol tuvo para el local, pero no pudo convertir y a seis del final fue reemplazado. Cuando se jugaban seis minutos del primer tiempo, Lautaro fue el que primero avisó. El argentino estrelló en el travesaño un remato al arco luego de un gran centro de Nicolò Barella que Romelu Lukaku dejó pasar. A los 16, no conectó bien una media vuelta de zurda y la mandó por arriba del travesaño. Al término de los primeros 45 minutos, el equipo de Antonio Conte mereció mucho más y pudo abrir el marcador.

Inter estaba obligado a ganar por eso salió a jugar el segundo tiempo con todo. En los primeros 10 minutos del segundo tiempo, Anatolii Trubin, arquero de Shakhtar Donetsk ya se convertía en figura del partido. A mano cambiada le sacó un gran cabezazo al delantero Lukaku que iba directo al ángulo. Shakthar aguantó el resultado. El equipo ucraniano prácticamente casi no pasó el medio campo y cuando lo hizo no pudo convertir ese tanto que lo hubiese clasificado a la siguiente ronda. Inter, por su parte, siguió buscando el tanto de manera incansable, hasta enviando a su arquero Samir Handanovic a cabecear, pero en todo momento se chocó con la férrea defensa del visitante.

El partido terminó e Inter se quedó con las manos vacías, todo un fracaso para el equipo de Antonio Conte. Ahora deberá imponer su potencial en la Serie A, en la que se ubica segundo detrás de su clásico rival Milan. Por su parte, el que festejó fue Shakthar. Aunque casi se queda al margen de todo, el conjunto ucraniano pudo derrotar dos veces a Real Madrid en un grupo muy complicado en el que sumó ocho unidades y se quedó con el premio de jugar la Europa League, un título que ya conquistó en 2009.

