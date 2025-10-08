Inter Miami busca armar un superequipo

La franquicia estadounidense apuesta a cerrar los detalles de la renovación del astro, mientras piensa en tres jugadores de renombre. Uno, ya está acordado de palabra: Sergio Reguilón, ex Real Madrid.

Cuando le quedan dos partidos por jugar en la temporada regular de la MLS antes de sumergirse en los playoffs, el Inter Miami ya sabe que pujará por quedarse con el título en una atmósfera de nostalgia. Es que dos de sus principales figuras, puntales en la conquista de la Leagues Cup 2023 y el trofeo Supporter’s Shield 2024, anunciaron su retiro cuando termine la acción: Sergio Busquets y Jordi Alba.

Si bien el foco en la franquicia está puesto en la búsqueda de su primera corona en la Major League Soccer, la magnitud de las bajas también hace trabajar a la dirigencia, que encabezan los hermanos Jorge y José Más y David Beckham, en pos de reorganizar la plantilla que orienta Javier Mascherano.

Desde hace semanas, hay conversaciones por la renovación del vínculo del capitán Lionel Messi, que tiene una zanahoria gigante en el calendario: la defensa del título en el Mundial 2026 con la selección argentina. Y en el patio de su actual hogar, dado que la competencia se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Vale recordar que el Inter Miami es la única institución con la que negocia el argentino, cuya vinculación con la franquicia va mucho más allá de la relación futbolista-club. Prueba de ello, hace unas semanas, el elenco rosa anunció que la Academia llevará en su camiseta el logo de la marca Messi. Más: desde su llegada, el club experimentó un crecimiento económico sin precedentes: los ingresos pasaron de USD 50 millones a USD 130 millones en 2023, y las proyecciones para 2025 apuntan a USD 300 millones. Este impacto se refleja también en el aumento del precio de las entradas, tanto en partidos de local como de visitante, y en el auge de las ventas de productos oficiales.

Hay otros factores que lo empujan a la continuidad: la familia está asentada en la ciudad; Thiago, Mateo y Ciro juegan en la Academia de Las Garzas, y la franquicia siempre buscó “arroparlo” para que se sienta como en Barcelona o en Rosario.

Hoy, las conversaciones siguen avanzadas, pero aún no están cerradas. “Están mirando todo lo que hay que ver para acordar lo que falta”, le indicaron a Infobae fuentes que conocen al detalle la negociación. El optimismo reina en Florida y, una vez que se arreglen los detalles, el acuerdo será remitido a la MLS para su aprobación definitiva. El deseo de Las Garzas es que Messi continúe siendo el líder del plantel en la esperada inauguración del Miami Freedom Park en 2026.

Pero también busca alimentar el espíritu competitivo de Messi, de 38 años. En la institución saben que su apetito de triunfos no tiene edad. Por eso, ante la partida de Busquets y Alba, los movimientos de mercado lucen ambiciosos.

De hecho, ya hay un principio de acuerdo para sumar como lateral a Sergio Reguilón, ex Real Madrid. El español, de 28 años, quedó libre del Tottenham. Y, según el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, tuvo propuestas del fútbol iraní y de clubes de la Liga de España cercanas a los cuatro millones y medio de dólares por temporada, pero instruyó a su agente que aceptara la oferta de la MLS. Así, todo indica que será el nuevo socio de la Pulga, que suele apoyarse en el marcador de punta izquierdo.

Pero desde Miami prometen más. En Miami hablan de “dos nombres potentes más”, pero no trascendieron los nombres. Y hay rumores de que a Luis Suárez ya le hicieron un ofrecimiento de renovación, que está evaluando. No estarán más Busquets y Jordi Alba, pero algo importante parece estar cocinándose en Fort Lauderdale, mientras, de la mano de Messi, el conjunto rosa sueña con su primera MLS