Inter Miami confirmó que Messi sufrió una lesión ligamentaria en el tobillo derecho durante la final de la Copa América

Inter Miami confirmó que Lionel Messi “sufre una lesión ligamentaria en el tobillo derecho”, tras las evaluaciones que le realizó el cuerpo médico de la institución de Florida. El delantero, de 37 años, se lastimó en el primer tiempo de la final de la Copa América que la selección argentina le ganó 1-0 a Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami. Salió a disputar el complemento, pero terminó pidiendo el cambio y rompió en llanto por no poder asistir al equipo en tamaño desafío. Las imágenes de su tobillo visiblemente inflamado dieron la vuelta al mundo.

“La disponibilidad del capitán dependerá de periódicas evaluaciones y el progreso de su recuperación”, cerró el comunicado de Las Garzas, buscando evitar especulaciones respecto de la posible fecha de regreso a las canchas. En un posteo realizado ayer, el atacante ex Barcelona y PSG había buscado llevar tranquilidad a sus segudores respecto de su estado físico.

“Se terminó la Copa América y lo primero que quiero es agradecer a todos por los mensajes y saludos. Estoy bien, gracias a Dios, y ojalá pueda estar pronto en la cancha de nuevo, disfrutando de lo que más me gusta hacer”, expresó en su cuenta de Instagram.

Messi sufrió una torcedura al intentar lanzar un centro en el primer tiempo de la definición y luego padeció el contacto con identidad de falta de Santiago Arias. Salió a jugar la segunda etapa, pero luego de intentar dar alcance a Luis Díaz en una contra, quedó tendido y pidió el cambio (lo reemplazó Nicolás González). Al mismo tiempo, sintió una molestia en un isquiotibial. Luego, con vendaje en el tobillo y problemas de movilidad, rdejó fluir su frustración en el banco de relevos y desde allí explotó en la conquista del Toro Martínez que le dio pie a la coronación y la vuelta olímpica.

No es la primera vez que el punta surgido de Newell’s recibe este diagnóstico. En octubre del 2006, sufrió un esguince en el ligamento externo del tobillo derecho tras disputar un Clásico contra el Real Madrid que lo apartó durante una semana los terrenos de juego. En septiembre del 2010, durante un partido contra el Atlético, la situación fue peor ya que tuvo que ser retirado en camilla después de recibir un brutal golpe de Thomas Ujfalusi, que derivó en una distensión en el ligamento lateral interno del tobillo por el que estuvo parado durante 15 días.

La extensión del parate, más allá de las comparaciones, hoy es una incógnita, pese a cuánto necesitan Las Garzas de su líder. Para volver a lucir la casaca albiceleste de la Selección, por su parte, aún falta. El campeón del mundo y de América regresará a la cancha en septiembre, por las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias sudamericanas, que lidera con 15 unidades, producto de cinco victorias y una derrota. El 5 (fecha aún a confirmar) recibirá a Chile y el 10 (también en fecha tentativa) visitará a Colombia, en un revival bien cercano de la final del domingo.