Inter Miami de Messi goleó a Nashville y clasificó a las semifinales de la MLS

Inter Miami goleó a Nashville por 4-0 en el Chase Stadium, el sábado 8 de noviembre, en el tercer partido de la primera ronda de los playoffs de la MLS 2025.

Con dobletes de Lionel Messi y Tadeo Allende, el equipo de Javier Mascherano consiguió una victoria abultada para definir una serie que se estiró más de lo que hubiesen deseado.

A los 10 minutos apareció el 10. Messi hizo una jugada clásica de su repertorio y con balón dominado desde la derecha al centro, esquivó un par de rivales y con un remate seco y potente la puso contra el primer palo para abrir el marcador.

Con la ventaja, Inter asumió el control del partido, siendo dueño de la posesión, aunque sin tener demasiadas opciones de gol.

Cerca del final del primer tiempo llegó un tanto tranquilizador. Mateo Silvetti picó al vacío y cuando entró al área no fue nada egoísta y habilitó a Messi para que coloque el 2-0 casi sin oposición. El joven de 19 años se llevó el premio del 10, quién le agradeció y lo abrazó inmediatamente por la gran jugada.

La segunda mitad inició con todo y con una acción polémica. Nashville llegó al descuento por un tanto de Sam Surridge, pero la acción fue anulada por una falta previa sobre Maxi Falcón.

A los 72 minutos llegó el tercer gol y el que puso cifras contundentes para las Garzas. Jordi Alba tiró una pared con Messi en el área y terminó tirando un centro al medio del área que encontró a Tadeo Allende bien ubicado para convertir.

Cuatro minutos después, Messi dejó solo a Allende nuevamente que definió con muchísima clase por encima del arquero para convertir el cuarto tanto y hacer del triunfo en una gran goleada. Esta fue la asistencia número 400 en la carrera del 10.

En las semifinales de la Conferencia Este, Inter Miami enfrentará a FC Cincinnati, en una serie a un solo partido, con suplementarios y penales en caso de empate.