Inter Miami derrotó a LAFC y pasó a semifinales en la CONCACAF Champions

Triunfo y boleto histórico. Inter Miami dio vuelta la serie y el marcador en la revancha gracias a dos goles de Lionel Messi, venció 3-1 a Los Ángeles FC en el Chase Stadium y así avanzó por primera vez a las semifinales en la CONCACAF Champions Cup, en el cruce que se puede revivir por Disney+ (solo en Sudamérica). El equipo de Los Ángeles había ganó 1-0 en la ida y en esta competencia valen doble los goles de visitante.

Inter Miami, con mucho esfuerzo pudo revertir la derrota por la mínima sufrida la semana anterior y así pasó por primera vez en la historia a las semifinales, siendo uno de los cuatro mejores equipos de la CONCACAF Champions Cup. Un hito para el conjunto de la Florida, dirigido por el argentino Javier Mascherano.

En Inter Miami, Messi y Luis Suárez son siempre los jugadores a seguir. La dupla de ataque de Las Gaviotas es determinante con su nivel para desequilibrar en ataque, por la calidad y precisión del argentino y la contundencia del uruguayo. Este miércoles se lució el zurdo rosarino, con dos de los tres tantos del vencedo.

En LAFC, el arquero francés Hugo Lloris es clave, mientras que Oliver Giroud fue suplente y después ingresó un rato. La dupla de franceses campeones del mundo en Rusia 2018 son los jugadores a seguir en cada extremo del equipo, aunque no la pasaron bien en la visita a Miami.

En un duelo picante, como pasó en la ida la semana pasada, hubo cruces individuales muy fuertes. Y Los Ángeles FC pegó primero: a los nueve minutos, el defensor central Aaron Long convirtió tras una jugada en la que aprovechó un rebote en el área. Así, complicó más al anfitrión, que quedó en mayor desventaja en el global de la serie.

Messi intentó liderar a su equipo, que padeció la baja del español Sergio Busquets por acumulación de amarillas (siguió el duelo en el estadio), y en el comienzo fue incisivo Denis Bouanga, el francés nacionalizado en Gabón, atacante del conjunto adversario. El volante central, fundamental en el histórico Barcelona al igual que Lio, es valioso en el Inter Miami por su experiencia y calidad.

A los 30 minutos, el local tuvo un tiro libre, por la derecha, cuando Messi se apuró, no esperó la orden del árbitro y marcó el gol. Pero le protestó Lloris, que estaba acomodando la barrera, y todo el equipo rival, hasta que el juez fue citado por el VAR para el chequeo y anuló el tanto y repitió la acción. Pero tuvo revancha rápida, ya que Messi pisó el área grande, tras recibir una pared de Suárez, y metió un gran zurdazo alto para decretar el 1-1. Eso contagió a su equipo y al público en Miami.

En el segundo tiempo, con Inter Miami en plena búsqueda, llegó a ponerse 2-1 arriba a los 16 minutos, gracias al gol de Noah Allen. El defensor central estadounidense se la picó al argentino Fernando Redondo, quien no llegó a cabecearla, se pasó Lloris y la pelota entró en el arco de la visita, para delirio de los simpatizantes locales. Y parecía que aumentaba la ventaja: marcó Suárez a los 22, pero se lo anularon por posición adelantada, ante las protestas, luego de la revisión en el VAR.

El desquite tuvo lugar a los 39 minutos, cuando el brasileño Marlon frenó la pelota con un brazo y hubo penal. Como pasó con Argentina ante Francia en la final del Mundial 2022, Messi le convirtió el disparo a Lloris. Así, Inter Miami consiguió el gol clave para pasar de ronda. Luego «se durmió» Redondo en una jugada y fue Oscar Ustari el que salvó al anfitrión en un contraataque casi letal.

Finalmente, Inter Miami pudo imponerse por dos goles y logró la diferencia clave. En duelo de equipos de la MLS, hubo peleas cerca del final, empujones y un clima caliente. Y Messi volvió a dejar su huella y resultó determinante.