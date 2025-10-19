Inter Miami le ganó al Nashville con otra actuación deslumbrante de Lionel Messi

El rosarino convirtió tres goles y dio una asistencia en la victoria del equipo de Javier Mascherano, que culminó tercero en la Conferencia Este.

En la última fecha de la fase regular de la MLS, Inter Miami venció 5-2 en su visita a Nashville y finalizó en el tercer puesto de la Conferencia Este del campeonato estadounidense. En la instancia de Playoff, el conjunto que dirige Javier Mascherano se enfrentará otra vez al conjunto amarillo, al que goleó recientemente.

Lionel Messi, quien fue titular y jugó todo el partido, fue la máxima figura del partido al convertir tres goles y dar una asistencia. El rosarino terminó como goleador de la MLS, con 29 tantos, y se quedó con el premio Botín de Oro.

En los primeros 15 minutos, Inter Miami no pudo imponer su juego y Nashville dominó territorialmente el partido, aprovechando algunos desacoples defensivos que presentaba el equipo de Mascherano. Rocco Ríos Novo debió intervenir a los 13′ luego de un remate del canadiense Jacob Shaffelburg. Podo tiempo después, el arquero de las Garzas volvió a contener un avance rival al atajar un cabezazo de Alex Muyl.

Sobre los 20 minutos, el asedio del local era notorio y los de la Florida se salvaron en dos ocasiones consecutivas: primero tuvo el gol Sam Surridge, pero Maxi Falcón salvó casi sobre la línea. En la siguiente, Ríos Novo envió al córner un desvío en la cabeza de Hany Mukhtar y, a la media hora de juego le ahogó el festejo otra vez a Surridge tras una media vuelta del inglés dentro del área. Nashville no podía convertir, incluso con una clarísima de Mukhtar en el punto penal que se fue completamente desviada.

Pero de tanto perdonar en área rival, Nashville sufrió en la primera llegada del Inter Miami. A los 34 minutos, Leo Messi inventó una jugada magnífica: paró la pelota con el pecho, se sacó de encima a tres rivales y remató de zurda entrando a la medialuna del área, para que la pelota se meta junto al palo del arquero Joe Willis.

Las Garzas tuvieron el segundo tanto en los pies de Baltasar Rodríguez, pero no aprovecharon y Surridge conectó un cabezazo en la réplica que terminó dentro del arco de Ríos Novo sobre el cierre de la primera etapa. Pero quedó una jugada más en los pies de Messi, quien no llegó cómodo a definir tras un centro pasado de Luis Suárez. La pelota dio en la parte externa de la red.

Cuando se terminaba la primera mitad, Nashville metió un contragolpe letal. Otra vez encaró a toda velocidad Mukhtar, quien sacó un disparo que rebotó en el palo izquierdo del arco de Inter y en el rebote, el canadiense Shaffelburg metió la pelota dentro del arco para el 2-1 del local.

En el segundo tiempo, Inter Miami salió frenéticamente en busca del empate y casi consigue el tanto en algunas situaciones que acontecieron en los primeros 10 minutos. Luis Suárez pifió la pelota en el área a punto de definir tras un pase de Jordi Alba y Joe Willis evitó el gol de Baltasar Rodríguez luego de un exquisito centro de Messi.

El empate del Inter llegó a los 63 minutos luego de una mano dentro del área de Andy Najar que terminó en la sanción de un penal por parte del árbitro. Messi, con su calma habitual, engañó al arquero y estampó el 2-2. El argentino llegó a los 28 goles, afirmándose como el goleador de la MLS. Cuatro minutos después llegó el 3-2 de la visita luego de un rebote que capturó el argentino Baltasar Rodríguez.

Messi estuvo a punto de anotar el cuarto tanto para Inter Miami con un remate que salvó de manera espectacular Willis y en un contragolpe aislado, Rocco Ríos Novo tuvo otra intervención fantástica -con ayuda del palo- para evitar el gol de cabeza de Surridge.

A los 82 minutos, el mejor jugador del mundo volvió a sacudir las redes con otra definición precisa de zurda tras una pared combinada con Telasco Segovia. De esta manera, Inter se puso 4-2 en un segundo tiempo arrollador para el elenco de Javier Mascherano. Pero quedaba tiempo para una joyita más. Messi armó otra gran acción individual, quedó mano a mano con el arquero y le cedió el gol al venezolano Segovia para ponerle el moño al partido: 5-2.

Con este resultado, Inter Miami (3°) y Nashville (6°) volverán a enfrentarse en la primera ronda de los playoffs de la MLS, que se juegan al mejor de tres partidos con ventaja de localía para el mejor ubicado.