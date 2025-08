Inter Miami: Messi sufrió una lesión muscular y estará al menos dos semanas fuera de las canchas

Lionel Messi encendió las alarmas en el Inter Miami el último sábado tras sufrir una lesión durante el partido frente al Necaxa en Estados Unidos, por una nueva fecha de la Leagues Cup. El delantero argentino solicitó el cambio a los siete minutos de iniciado el encuentro, lo que generó inquietud tanto en el cuerpo técnico como en los aficionados.

Apenas 24 horas después, la franquicia norteamericana dio a conocer el parte médico y confirmó la lesión del capitán argentino. “Los resultados de los estudios confirmaron una lesión muscular leve en la pierna derecha”, indicaron en el comunicado que compartieron en sus redes sociales. Además, anticiparon que “su alta médica dependerá de su evolución clínica y respuesta al tratamiento”.

Según indicaron fuentes relacionadas al Inter Miami fue clave que Messi haya pedido el cambio apenas sintió el “pinchazo”, ya que esto permitió que la lesión no se agravara. Estiman que su recuperación le demandará al menos dos semanas.

Es decir que el capitán argentino está descartado para el juego de este miércoles ante Pumas de México, por una nueva jornada de la Leagues Cup, y el próximo domingo frente a Orlando City, por la MLS. Podría tener su retorno el domingo 16 de agosto ante Los Ángeles Galaxy, también por el torneo local.

En tanto, su presencia con la selección argentina no correría riesgo, ya que el equipo de Lionel Scaloni jugará recién el 4 de septiembre, frente a Venezuela como local, y se despedirá de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador en Quito, el martes 9 del mismo mes.

El comunicado del Inter Miami

Inter Miami CF proporcionó hoy una actualización sobre la lesión presentada por Baptist Health para el capitán del Inter Miami CF, Leo Messi.

Messi se sometió a pruebas médicas para evaluar la magnitud de las molestias musculares que sufrió anoche durante el partido de la Copa de la Liga ante Necaxa y que lo obligaron a abandonar la cancha.

Los resultados confirmaron una lesión muscular leve en la pierna derecha. Su alta médica dependerá de su evolución clínica y respuesta al tratamiento.

Departamento de Comunicaciones del Inter Miami CF.

Javier Mascherano habló de la lesión de Messi y explotó contra el árbitro

“Leo sintió una molestia en el isquiotibial. Hasta mañana no vamos a saber el grado de la lesión. Seguramente algo tenga. Quizás no sea algo tan grande porque no estaba dolorido, pero sí que sintió una molestia”, había adelantado el DT Javier Mascherano en la conferencia de prensa.

El impacto de la salida de Messi se reflejó de inmediato en el ambiente del estadio, donde la preocupación se hizo evidente entre los seguidores del equipo. La expectativa por su estado físico aumentó, ya que el jugador es una pieza clave para el club en la actual temporada.

El incidente ocurrió cuando Messi intentó disputar un balón y, tras una acción, mostró signos de dolor. El cuerpo médico del Inter Miami ingresó al campo para asistirlo y, tras una breve evaluación, el futbolista decidió abandonar el terreno de juego.