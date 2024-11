Interceptan a un menor que viajaba sin autorización legal hacia La Rioja

Efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, Delegación Puente General Lavalle, constataron que la madre autorizó a su hijo de 10 años a viajar a la provincia de La Rioja con familiares, pero no realizó ningún trámite legal.

Durante un control de personas y vehículos que realizaban los uniformados sobre Ruta Nacional 95, detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre que llevaba como acompañantes a su madre y su sobrino.

Allí los policías solicitaron las documentaciones legales para el traslado del menor de edad hacia otra provincia, pero no tenían ninguna autorización por escrito, dato que la madre sólo dio su consentimiento de manera verbal.

La situación fue informada al personal de la Línea 102, de atención telefónica para denuncias y emergencias relacionadas con casos de violencia familiar, género y derechos de niños, niñas y adolescentes, que no autorizó que el menor de edad salga de la provincia.

También se avisó al juez Subrogante del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Menores N° 7, con asiento en El Colorado, quienes dispusieron que el niño sea trasladado y custodiado por personal policial hasta la localidad de Las Lomitas, a los fines de ser entregado a su madre, quien deberá realizar los trámites correspondientes, en caso de que decida que quede al cuidado a su abuela en otra provincia.

Por ello, personal de Subteniente Perín, previo examen médico de rigor y actuaciones realizadas se trasladó junto con los familiares del niño hasta la localidad de Las Lomitas, en donde fue entregado bajo acta de rigor a su madre.

Con este tipo de procedimientos queda demostrado el compromiso de cuidar y vigilar el bienestar de los menores de edad ante posibles hechos de trata de personas y otras modalidades delictivas en contra de los niños, adolescentes y jóvenes.