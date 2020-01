Interceptaron camión que trasladaba 3 vehículos adulterados de alta y media gama hacia Formosa

Compartir

Linkedin Print

El lunes pasado el mediodía, efectivos de la División Sustracción Vehicular de la Policía de Chaco, luego de una intensa investigación en la Ruta Nacional N° 11 dieron con un camión mosquito que trasladaba siete vehículos de media y alta gama, tres de ellos con adulteraciones en sus numeraciones que tenían como destino final en el país la provincia de Formosa. Tanto el transportista y como el destinatario terminaron detenidos.

Cabe señalar que esto fue posible tras varias investigaciones, entrecruzamiento de datos y tareas de vigilancia, donde los policías obtuvieron información del paso por la ciudad de Resistencia de un camión mosquito proveniente de la provincia de Buenos Aires con destino a Formosa, que aparentemente trasladaba rodados de media y alta gama, los cuales podrían tratarse de unidades con motor y chasis alterados. Por ello, la policía distribuyo a su personal por diferentes puntos estratégicos donde podrían interceptar al camión.

Fue así que en el Kilómetro 1.007, de la Ruta 11, cerca de una estación de servicio, los funcionarios interceptaron al Ford modelo 1722, con semi remolque y batea porta automóviles, que transportaba dos Pick up, marca Ford 4X4; un AUDI Q5; un Ford KA Viral; una VW Saveiro; un Chevrolet Prisma 0km., y un Honda CIVIC 0Km.

Seguidamente, intervinieron los efectivos de Verificación e Identificación Vehicular, los cuales determinaron que una de las Pick Up Ford 4×4, la Pick Up VW Saveiro y el Ford KA, poseían guarismos grabados en base rebajada con cuños no originales de fábrica (numeraciones alteradas).

También, determinaron que los tres rodados tenían como destinatario a la misma persona, un hombre de 38 años, oriundo de Corrientes, que llegó hasta el lugar del procedimiento.

Finalmente, el conductor del mosquito, un joven de 26 y el destinatario, fueron notificados de su aprehensión por «Supuesta Infracción al Artículo 289 C.P.A.».

En ese marco, Alejandro Domínguez, oficial Principal de la Policía de Chaco, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el procedimiento realizado.

«Este es un procedimiento que surgió a raíz de una investigación en los últimos meses del 2019, el personal de investigaciones junto con la Policía Caminera había detenido a dos personas, una de ellas policía federal que también había participado y sustraído una camioneta de un camión mosquito, en este caso la camioneta tenía un impedimento legal en la provincia de Buenos Aires. A raíz de esta situación se inició una investigación que derivó nuevamente en este procedimiento que se dio en la zona de Resistencia sobre la ruta Nacional N°11 en el kilómetro 1100 frente a una estación de servicio de la zona donde interceptan este camión que transportaba 7 vehículos de media y alta gama donde se pudo obtener información de que el camión venía de Buenos Aires con destino a Formosa, en este caso se solicitó la presencia una vez interceptado de los efectivos que son expertos en verificación vehicular», explicó.

«Se pudo detectar que tres de los vehículos; una Pick Up, la Volkswagen Saveiro y el Ford K tenían los guarismos grabados en base a rebaja, trataron de adulterar la numeración seguramente porque tenían algún tipo de impedimento legal o fueron denunciados por algún ilícito, eso va a determinar un análisis más exhaustivo donde se obtendrán los números originales para poder llegar al vehículo original y dar con su dueño, en este caso se hizo presente al lugar la persona propietaria de estos vehículos o a quien estaba destinado, un hombre oriundo de Corrientes de 38 años que quedó detenido junto con el conductor de este camión un joven de 26 años», detalló.

«La causa que se abrió en por supuesta infracción al articulo 289 del Código Penal en lo que se trata de la supresión de la numeración e identificación de un rodado, cuando intercambian un chasis o el número de un motor tratan de adulterar, eso establece este artículo, eso es lo que sucedió, la investigación va a continuar para determinar los orígenes verdaderos de estos vehículos que intentaron llegar hasta la provincia de Formosa», detalló.

Respecto a si tras llegar a Formosa tenían otro punto de destino como ser Paraguay, Domínguez señaló que «estaba prevista su llegada para Formosa y de allí no se sabía si iban a pasar a Paraguay, lo cierto es que el destino a la zona argentina era llegar de Buenos Aires a Formosa y de allí seguramente habría que ver el próximo destino y si quedaba en la provincia».

Explicó además que cuando adulteran la numeración es porque los vehículos suelen tener alguna denuncia o un inconveniente y por eso no pueden tener su chasis. «Los que realizan esto, borran los números originales y marcan otros, lo que hacen los expertos y la parte científica a través de reactivos químicos es que pueden lograr obtener nuevamente el número original del vehículo y así poder determinar precisamente con los datos originales de quién sería el vehículo y así llegar a determinar si fue denunciado como robado, si fue sustraído o qué tipo de impedimento puede llegar a tener el vehículo ya que por algo habrán realizado esa acción de borrar la numeración».

Para finalizar dijo que no es la primera vez que el conductor del camión mosquito está involucrado en un hecho de este tipo. «Estaba involucrado él, un policía federal que fue detenido y también otra persona que la acompañaba en esa oportunidad, no es la primera vez y cada vez que surgen estas situaciones personal policial realiza las tareas preventivas de investigación, en el caso de que vuelvan a ingresar a nuestra provincia por eso fue interceptado y se pudo dar con este resultado».