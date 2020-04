INTERFOR solo atiende a vehículos de personas que cumplen actividades exceptuadas

Compartir

Linkedin Print

INTERFOR se encuentra trabajando ya que días atrás el Ministerio de Transporte de la Nación habilitó a estos talleres a atender al público, tomando los recaudos necesarios.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Ing. Fernando Granada -a cargo del lugar- dijo que atienden únicamente a vehículos de personas que cumplen actividades que están exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Los turnos se deben sacar por teléfono.

«Desde el 20 de abril estamos trabajando porque salió una resolución de la Secretaría de Transporte de la Nación donde habilita a todos los talleres del país a trabajar en una modalidad de acuerdo a lo que está trascurriendo estos momentos, estamos trabajando de lunes a viernes de 7:30 a 12 horas y de 15 a 19 horas, damos turno a los que llaman al 452339, estamos dando turnos esta semana cada media hora cuidando siempre a las personas tanto del personal que trabaja como del que viene a la planta, hacemos a través de este sistema para que no haya mucha gente esperando, se está diagramando de esa manera esta semana», explicó.

Aclaró que solo atienden «a los conductores que pueden circular, llaman por teléfono y piden un turno, generalmente son los particulares que tienen cierta actividad que están trabajando y los de transporte de carga y pasajeros todavía no porque hay restricciones para circular».

«Los precios no se modificaron, son los mismos desde el 13 de enero», asintió y dijo que para un vehículo particular el costo de la RTO es de 2800 pesos y una pick up 3800, «de ahí para arriba según la categoría del vehículo y la actividad que realiza», acotó.